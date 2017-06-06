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    Журналисты, вас используют, пришло время покаяться - Руслан Коцаба

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    Дело против журналиста Коцабы (8)

    (обновлено: )10752
    Известный журналист Руслан Коцаба, который провел 524 дня в тюрьме по обвинению в государственной измене, снова идет под суд. В то же время он призывает всех украинских журналистов перестать бояться говорить правду.
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Журналист и блогер Руслан Кацаба снова идет под суд. 1 июня судейская коллегия Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам отменила оправдательный приговор журналисту Руслану Коцабе, который в 2016 году был признан невиновным в препятствовании деятельности ВСУ, и назначила новое рассмотрение уголовного производства в апелляционном суде.

    Национализм дискредитирован и означает уже нацизм - Коцаба. Видео
    Перший Козацький/Youtube
    Национализм дискредитирован и означает уже нацизм. Комментарий Коцабы

    По мнению СБУ и прокуратуры, журналист в своем обращении к украинцам призывал не принимать повестки и не идти в армию. Этот ролик на YouTube посмотрели полмиллиона человек. За видеобращение на личной странице в YouTube прокуратура требовала 13 лет лишения свободы. И это был самый показательный, первый судебный процесс, когда журналист за то, что он публично высказал свою точку зрения о войне на востоке страны, о мобилизации, попал под уголовную статью.

    По мнению Руслана Коцабы, политики оказались мясниками и стали действовать не политическими и дипломатическими методами, а с использованием тяжелой артиллерии и авиации. Но в обществе есть процент адекватных людей, к которым он обращается.

    "Политики играют на противостоянии — одни ватники, другие вышевата, а есть и адеквата. Нас давно сталкивают лбами, особенно накануне новых, внеочередных выборов. Политики боятся, что большинство проголосует не за них. Сегодня власть очень боится того, что украинцы поменяют свою точку зрения. И это происходит. Потому что только люди с определенными психологическими недостатками не меняют свою точку зрения на протяжении жизни. Если есть мужество признать свои ошибки — это нормально. Нормально, если человек понимает, что его использовали. Чем больше людей одумается — это будет большая беда для власти осенью, когда серая масса реально прозреет и будет настаивать на перевыборах", — подчеркнул журналист в эксклюзивном комментарии РИА Новости Украина.

    К сожалению, сегодня украинские журналисты не желают работать по мировым стандартам. Давать разные точки зрения, не быть рупором пропагандистов войны, крови и насилия. И не прославлять тех, кто на войне сколачивает капиталы. Независимых журналистов сегодня единицы.

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    "Поэтому я бы хотел обратиться к представителям СМИ. Мои уважаемые и не уважаемые коллеги журналисты. У вас есть возможность набраться смелости, сил и признать, что вы были неправы, что вас использовали. В частности, благодаря вашим усилиям, вашим сюжетам, вашей зомбированности вы зобмировали массу людей. Найдите в себе силы сегодня, в День журналиста или же в День журналистского дна —  для нынешней украинской журналистики  — это дно, поставьте на свою страницу материал, который был завернут вашим редактором, который не прошел цензуру. Этим вы покажете, что перебороли страх. Материал, который отвечает действительности, в котором есть альтернативная точка зрения. К примеру, о событиях трехлетней давности — "взрыва кондиционера под Луганской ОГА". Есть время покаяться, рассказать о том, как этот "кондиционер" убил десятерых сразу и более тридцать человек ранил. Это будет первый шаг. Я думаю, что для украинской журналистики будет полезен эдакий флешмоб в Интернете, который можно будет расценивать как покаяние. И если такое начнется, то наша власть поймет, что она на раскаленной сковородке, что у нее земля под ногами горит", - заявляет Руслан Коцаба.

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    Как считает Руслан Коцаба, первым шаг сделал министр информационной политики Юрий Стець, который уволился и таким образом хочет покаяться за все сделанное им. А именно превращение госучреждения в министерство геббельсовской пропаганды.

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