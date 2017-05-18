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    "На все воля божья". Нардеп Гаврилюк ударил журналиста в Раде

    (обновлено: )44850
    Народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк в четверг ударил в лицо журналиста Василия Крутчака в кулуарах Верховной Рады. О скандальном эпизоде сообщил сам журналист, выложив на своей странице в Facebook видео.
    facebook.com/vkrutchak

    На кадрах видно, что Гаврилюк несколько раз предупредил журналиста. Тот, в свою очередь, напомнил, что месяц назад нардеп заявил о решении больше не общаться с прессой, и поинтересовался, не передумал ли он.

    Гаврилюк: каждому депутату - по автомату, предателей - расстрелять
    канал "112 Украина" в YouTube
    Гаврилюк: каждому депутату - по автомату, предателей - расстрелять

    На уточнение, как парламентарий может не давать комментарии, если его избрал народ, Гаврилюк ответил: "На все воля божья. Василий, отстань от меня!"

    После этого последовал удар.

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    Сам журналист описал ситуацию так: "Сегодня в ВР я подошел к нему с целью поинтересоваться, не изменил ли он свое решение. Реакция Гаврилюка – на видео. Как результат, у меня разбит телефон и разорвана сорочка. Что-то я не припоминаю, чтобы кто-то из бывших представителей "бандитской" власти кидался в ВР на журналистов!".

    Еще в 2015 году Гаврилюк сообщил, как ему удается воздерживаться драк в Раде. Тогда он сообщил, что у него в голове "живет два человека, и когда один разбушевался, и он уже хочет пойти навалять, пойти по морде дать или позвоночник сломать, или еще что-то, второй говорит: а что это тебе даст".

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