"На все воля божья". Нардеп Гаврилюк ударил журналиста в Раде

На кадрах видно, что Гаврилюк несколько раз предупредил журналиста. Тот, в свою очередь, напомнил, что месяц назад нардеп заявил о решении больше не общаться с прессой, и поинтересовался, не передумал ли он.

На уточнение, как парламентарий может не давать комментарии, если его избрал народ, Гаврилюк ответил: "На все воля божья. Василий, отстань от меня!"

После этого последовал удар.

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Сам журналист описал ситуацию так: "Сегодня в ВР я подошел к нему с целью поинтересоваться, не изменил ли он свое решение. Реакция Гаврилюка – на видео. Как результат, у меня разбит телефон и разорвана сорочка. Что-то я не припоминаю, чтобы кто-то из бывших представителей "бандитской" власти кидался в ВР на журналистов!".

Еще в 2015 году Гаврилюк сообщил, как ему удается воздерживаться драк в Раде. Тогда он сообщил, что у него в голове "живет два человека, и когда один разбушевался, и он уже хочет пойти навалять, пойти по морде дать или позвоночник сломать, или еще что-то, второй говорит: а что это тебе даст".