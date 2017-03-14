"Казак" Гаврилюк показал свою дочь

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк разместил на своей странице в Facebook фотографию с дочерью.

На кадре он запечатлен с детской коляской. Когда нардеп стал отцом во второй раз, он не уточнил.

"Прогулка в лесу со Златочкой. +1 к списку любимых дел", — подписал снимок Гаврилюк.

Напомним, в мае 2016 года Михаил Гаврилюк отпраздновал свадьбу с 22-летней студенткой одного из киевских вузов Яриной. Торжественная церемония состоялась в Коломые Ивано-Франковской области. На праздновании присутствовали народные и местные депутаты, 36-летний Гаврилюк был одет в вышиванку и шаровары.

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Пара познакомилась на Майдане Незалежности во время Евромайдана. Ранее Гаврилюк признался, что любит называть Ярину "школьницей", а "она нервничает из-за этого". По словам нардепа, 12 лет назад он был женат, есть сын.