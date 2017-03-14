наверх
14.03.201712:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Казак" Гаврилюк показал свою дочь

    (обновлено: )20
    Народный депутат женился почти год назад и о том, что во второй раз стал отцом, не распространялся. Гаврилюк запечатлен на фото в лесу с детской коляской. Он раскрыл имя девочки - ее зовут Злата.
    Михаил Гаврилюк с дочерью
    Михаил Гаврилюк/Facebook

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк разместил на своей странице в Facebook фотографию с дочерью.

    На кадре он запечатлен с детской коляской. Когда нардеп стал отцом во второй раз, он не уточнил.

    "Прогулка в лесу со Златочкой. +1 к списку любимых дел", — подписал снимок Гаврилюк.

    Гаврилюк пожаловался на нехватку депутатской зарплаты
    канал 112 Украина в YouTube
    Гаврилюк пожаловался на нехватку депутатской зарплаты

    Напомним, в мае 2016 года Михаил Гаврилюк отпраздновал свадьбу с 22-летней студенткой одного из киевских вузов Яриной. Торжественная церемония состоялась в Коломые Ивано-Франковской области. На праздновании присутствовали народные и местные депутаты, 36-летний Гаврилюк был одет в вышиванку и шаровары.

    Смотрите также: Гаврилюк рассказал, зачем ему в Раде камуфляж

    Пара познакомилась на Майдане Незалежности во время Евромайдана. Ранее Гаврилюк признался, что любит называть Ярину "школьницей", а "она нервничает из-за этого". По словам нардепа, 12 лет назад он был женат, есть сын.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Актер Никита Джигурда с паспортом гражданина ДНР
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией