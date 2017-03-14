Останется один Гаврилюк. Соцсети о перспективах лишения гражданства

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Двойное гражданство отечественных политиков и чиновников стало поводом для беспокойства не только рядовых граждан страны… Теперь этим вопросом занялся сам глава государства. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил представитель президента в парламенте Артур Герасимов.

В соцсетях инициативу главы государства восприняли весьма неоднозначно: "Вижу здесь сразу два плюса для начальства. Во-первых, это хороший пиар в давно обсуждаемом вопросе, а во-вторых, все равно на это не хватит голосов и все останется как есть". "Боюсь, что Украина лишится сразу пяти миллионов граждан после этой очередной популистской акции. Потому что если заставить выбирать между паспортом гражданина Италии или Польши и Украины, то для большинства выбор будет очевиден", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook