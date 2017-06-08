Коцаба: отсижу в тюрьме, но не буду пресмыкаться перед этими барыгами

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В июле прошлого года Апелляционный суд Ивано-Франковской области полностью оправдал журналиста Руслана Коцабу, призывавшего украинцев не идти войну и не участвовать в мобилизации. Прокуратура просила отменить в отношении журналиста приговор суда предыдущей инстанции, и признать Коцабу виновным в государственной измене, а также избрать ему наказание — 13 лет заключения с конфискацией имущества. Однако суд вынес оправдательный приговор. Но прокуратура на этом не остановилась. Подала кассацию в суд высшей инстанции. Десять месяцев до рассмотрения ее у суда не доходили руки и только на прошлой недели они вынесли вердикт — кассацию прокуратуры удовлетворить частично, суду исправить допущенные ошибки, приговор апелляционного суда отменить и назначить новое рассмотрение дела Коцабы.

В среду, 7 июня, коллегия судей зачитала полностью текст постановления. А это значит, что Руслану Коцабе на свободе осталось провести дней десять. Но при этом, он отметил, что его не запугают.

"Вы реально плюнули в глаза всем украинцам, — сказал Руслан обращаясь к прокурору и судьям. — Кассационная жалоба прокуратуры переписана слово в слово. У них не хватило сил, переделать каким-то образом эту кассационную жалобу. Это не суд — это судилище. У нас нет независимого суда. У нас нет свободы слова. У нас журналисты не имеют право высказывать свою мысль. У нас нет возможности журналистам работать согласно стандартам объективности. Когда я освещал войну, я ее освещал с разных точек зрения. По обе стороны фронта. Четвертый год идет гражданская война. Четвертый год украинские спецслужбы не предоставили доказательств присутствия регулярных войск РФ на Донбассе. Я брал интервью у россиян добровольцев, а так же я брал интервью у иностранцев добровольцев из "Айдара".

Как сказал Руслан Коцаба, 6 июня в День журналиста, ему от национального совета журналистов Украины вручили золотую медаль.

"Понемногу люди прозревают. Потому что вся эта ложь, которая льется с телеканалов, она не доходит до адресата. Уже Минстец (министр информационной политики Юрий Стець — Ред.) своей отставкой показал, что он хочет покаяться за то, что под его началом журналисты делали то, что Уголовным кодексом Украины квалифицируется, как пропаганда войны, жестокости и насилия", — подчеркнул Руслан Коцаба.

Он так же обратился к коллегам журналистам и гражданам страны.

"Уважаемые, не меня осудили, всех нас судят. Вы на очереди. За любую критику власти, любую попытку показать правду и объективную информацию с разных сторон, вы станет: "агентами кремля", "рукой Москвы" и так далее. Один человек, которому подарили однотурную власть, сказал недавно: "Такой свободы слова никогда не было в Украине!". Я это поддерживаю. И запомните тех, кому они пожимает руку и когда будут выборы, я вас очень прошу, не голосуйте за этих барыг, которые создали из Украины бизнес предприятие, а из гражданской войны — кровавый способ добычи денег. За них нельзя больше голосовать. Я не призываю ни к каким Майданам. Я не хочу, чтобы моя фамилия разъединяла. Я всегда призывал к миру и примирению и сейчас повторяю — я отсижу в тюрьме, но я не буду пресмыкаться перед этими барыгами. Есть идея, без которой человек превратиться в быдло. Я не могу предать собственную идею — идею прекращения этой войны. Я не символ борьбы с этим режимом и я им не буду, но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы прекратить войну", — подчеркнул журналист.

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Теперь, как считает Руслан Коцаба, уже очевидно то, что его снова отправят в СИЗО, потому что его снова будут судить по статье госизмена, а она другой меры пресечения не предполагает. Теоретически у него еще есть до десяти дней на свободе, пока дело передадут в Ивано-Франковска. Это время Руслан Коцаба планирует использовать на прощание с родными, решить некоторые материальные вопросы.

"На моем примере они хотят всех вас запугать. Кто поддастся этому страху, а кто-то скурвится. Каждый должен в себе победить раба. Это мой крест. Бог дает эти испытания, чтобы я стал сильнее. Бандиты должны сидеть в тюрьмах. Реальные бандиты должны сидеть в тюрьмах, даже те, кто сегодня быкует и думает, что они пришли надолго. Они ненадолго пришли", — подчеркнул Руслан Коцаба.