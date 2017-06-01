Суд постановил возобновить дело против Коцабы

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Высший специализированный суд отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы.

Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

"Суд постановил возобновить дело против Руслана Коцабы, следующее заседание 7 июня, Руслан на свободе", — сообщается на странице Коцабы в Facebook.

Так, суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста.

"Аргументация прокуроров сводилась к тому, что за 2 года судебного процесса доказательства были изучены не во достаточном объеме. Адвокат журналиста Таня Монтян заявила, что при рассмотрении дела суд мог и в полной мере изучил все имеющиеся доказательства, поэтому возобновление дела — абсурдно", — отмечается в паблике "Республика".

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