наверх
04.05.201710:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Коцаба: 2 мая 2014-го в Одессе преступили границу и начался распад страны

    Тема:

    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (36)

    (обновлено: )9
    Второго мая в Одессе прошел день скорби по погибшим во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Через три года после этой трагедии одесситы приходят возложить цветы и отдать дань памяти жертвам трагедии. Но не всегда этот поминальный день проходит спокойно.
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В Одессе 2 мая во время мероприятий по чествованию погибших в Одессе в 2014 году правоохранители задержали 14 человек, из которых двое были задержаны утром в районе Соборной площади, остальные — возле Куликового поля. Один человек задержан за ношение холодного оружия, у двоих задержанных обнаружили наркотики, остальные — за мелкое хулиганство. По подсчетам правоохранителей, на Куликово поле 2 мая пришли до 1,5 тыс. человек. В прошлом году во избежание столкновений, которые готовили ультраправые силы, Куликово поле было блокировано полицией, к Дому профсоюзов никого не подпускали ссылаясь на сообщения о минировании.

    Читайте также: Годовщина одесской трагедии порвала соцсети

    Вот уже третий год в первые числа мая Одесса усиленно охраняется, к ней приковано внимание всей страны. На этот раз обошлось без повторения трагедии, о чем РИА Новости Украина сообщил побывавший в городе в эти дни журналист и блогер Руслан Коцаба

    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гольдарб: власти выгодно не наказывать виновников трагедии в Одессе

    Как отмечает журналист, ему, галичанину, патриоту Украины, больно за то, что три года назад в этот день убивали невинных людей под крики: "Слава Украине!". 

    "Когда-то на Галичине люди умирали с криками: "Слава Украине!" за идею. А тут просто убивали за то, что они выступили против проведения референдума за Евроассоциацию. Да если бы я знал, что мои родные Карпаты, по соглашению об Евроассациации, должны вырубить за каких-то там 400 миллионов евро, я бы сам выступил против этого референдума. А ведь они хотели только высказать свое мнение, хотели, чтобы с ними посоветовались и объяснили, что последует за этой ассоциацией, из-за чего погибла Небесная сотня, а их за это забросали коктейлями Молотова и сожгли заживо в Доме профсоюзов под крики: "Слава Украине!". Именно тогда преступили границу, за которой может последовать распад Украины", — подчеркивает Руслан Коцаба. 

    Читайте также: Болезненные воспоминания. Рассказ выжившего 2 мая 2014 года в Одессе

    В то же время, замечает журналист, в Одессе непростая ситуация и специально пытаются рассорить местных жителей, чтобы потом было удобно ими манипулировать.

    "Страсти продолжают бурлить и, не имея природного выхода, накапливаются. Фактически Одесса расколота. Часть одесситов собирается возле Дюка, а вторая на Куликовом поле. А власть от души плюнула на одесситов, никто не явился в поминальный день и не посыпал пеплом голову, не извинился за то, что до сих пор не расследовано дело о поджоге. Это означает, что власть заинтересована в том, чтобы температура в этом одесском казане поднималась, накалялась, чтобы потом этими отдельными определенно настроенными людьми легко манипулировать, возможно перед выборами. Люди приходили и скандировали: "Не забудем. Не простим!" Они уже поняли, что при этой власти виновных не найдут. Потому что власть сама себя не может посадить", — отмечает публицист Руслан Коцаба. 

    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Годовщина трагедии. Как прошло 2 мая в Одессе

    Но при этом власть сама устраивала провокации, как считает журналист, оставив 2 мая праздничным, выходным днем. 

    "Конечно, не обошлось без провокаций. То кто-то из "Правого сектора" залетел, то объявили о якобы минировании Куликова поля. Фактически любые провокации были локализованы в зародыше. Народ воспринимал это все стойко. С минированием просто издевались — солнце палило, стояла жара, одесситы пришли в темной одежде, ведь это поминальный день, а их держали за металлическими ранками, за полицией и Нацгвардией. А собака в это время якобы искала взрывчатку в принесенных цветах. Если сообщение о заминировании и было правдой, то возникал логичный вопрос, а как ее пронесли через строй полиции, под прицелом снайперов на крышах возле Дома профсоюзов и на нем? Для чего тогда было столько полиции сгонять?! Логика подсказывала, что это все сделано специально, чтобы сорвать поминальные мероприятия", — считает Руслан Коцаба. 

    Как подчеркнул журналист, всех адекватных людей смерть объединяет, все примиряются и находят компромисс. Но в Одессе этого заметно не было. Более того, в городе у моря будет жарко и 9 мая, но главное, чтобы обошлось без крупных неприятностей и человеческих жертв.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Актер Дмитрий Харатьян
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа