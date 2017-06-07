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    Дело Коцабы: столкновения у здания суда в Киеве

    Тема:

    Дело против журналиста Коцабы (10)

    28
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Организатора акции в поддержку журналиста Руслана Коцабы и члена политсовета партии "Социалисты" Дениса Жарких избили представители националистических организаций, написал активист на своей странице в Facebook.

    Инцидент произошел на улице Банковой после завершения заседания Высшего специализированного суда.

    Жарких рассказал, что нападение произошло после того, как он покинул периметр здания Высшего спецсуда, и шел по территории правительственного квартала.

    "На меня совершено нападение на улице Банковой. Напал С14. Ослепили "черёмухой", били руками и ногами", — отметил Жарких.

    Ранее сообщалось, что несколько десятков человек, противники и сторонники журналиста Русланы Коцабы, собрались сегодня около здания Высшего суда в Киеве, где слушалось дело журналиста. Они устроили перепалку и потасовку.

    Читайте также: Журналисты, вас используют, пришло время покаяться — Руслан Коцаба

    Напомним, Высший специализированный суд отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы.

    Так, суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста.

    Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

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