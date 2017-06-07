Дело Коцабы. Националисты были в шаге от суда Линча

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В среду, 7 июня, в Киеве судьи Высшего спецсуда решили вернуть уголовное дело Руслана Коцабы, которого судили за госизмену и препятствование законной деятельности ВСУ и добробатов в особый период, снова в областной апелляционный суд.

По мнению коллегии судей, вынеся оправдательный приговор журналисту, записавшему видеобращение с призывами игнорировать мобилизацию, судьи якобы превысили свои полномочия. Это значит, что Руслана Коцабу будут судить по тому же обвинению, по которому оправдали год назад.

По количеству активистов из С14, "Нацкорпуса", бывших бойцов батальона "Донбасс", собравшихся под зданием суда в центре столицы на П. Орлыка, можно было решить, что судят очередного патриота или же бывшего бойца добробата. На самом же деле националисты собрались по делу Коцабы и не для того, чтобы выразить ему поддержку, а, наоборот, планировали устроить самосуд над журналистом.

Несколько десятков молодых людей в курточках с эмблемами С14 с утра пораньше не только заняли позиции рядом с судом, но и набились в предбанник. Чтобы попасть в помещение суда, приходилось пробираться через толпу агрессивно настроенных парней от 17 до 23 лет, не нюхавших пороха, среди которых старший раздавал указания: кого можно пропускать, кого нет.

Он же раскачивал толпу, рассказывая своей "пастве" о том, что, дескать, Коцаба – предатель родины и призывал не воевать, когда в стране идет война.

Как только ослабевает внимание аудитории, тут же раздаются выкрики: "Героям слава, смерть врагам!", "Чемодан, вокзал, Россия!" и другие майдановские кричалки. Но громче всех кричали одно: "Коцабу на нары".

В зал судебных заседаний столь шумную публику не пускали. Их на входе сдерживали сотрудники госохраны, вооруженные не только дубинками, но и автоматами. В коридоре на всякий случай дежурило спецподразделение полиции во всей амуниции.

"Ничего. Мы подождем Коцабу здесь. Он от нас никуда не уйдет. Мы ему покажем, предателю. Он купленный Москвой журналист. Он сепар. А сепаров надо убивать", – выступает один из бойцов С14.

РИА Новости Украина Константин Гришин Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда

В зале собрались только журналисты и те, кто решил поддержать Руслана Коцабу.

"Его судят ни за что. А он такой молодец, держится", – вздыхает пожилая киевлянка.

Сам Коцаба старается держаться бодро, но волнение видно невооруженным глазом.

Коллегия судей зачитывает резолюционную часть в гробовой тишине. Судьи решили, что приговор апелляционного суда нарушил некоторые требования закона, поэтому подлежит отмене.

"По мнению коллегии судей, вывод апелляционного суда о недоказательстве вины Коцабы в совершении препятствования законной деятельности ВСУ в особый период – преждевременный. Потому как закрытие уголовного производства прошло со значительными нарушениями УПК. Поэтому постановление апелляционного суда подлежит отмене, и назначается новое дело в Апелляционном суде", – зачитала судья Татьяна Франтовская.

По сути, судьи частично удовлетворили кассацию прокуратуры. Прокурор после оглашения решения глаз не поднял.

"Вы реально плюнули в глаза всем украинцам. Кассационная жалоба прокуратуры переписана слово в слово. У них (судей) не хватило сил переделать каким-то образом эту кассационную жалобу. Это не суд – это судилище. У нас нет независимого суда. У нас нет свободы слова. У нас журналисты не имеют права высказывать свою мысль. У нас невозможно работать согласно стандартам объективности. Когда я освещал войну, я ее освещал с разных точек зрения. По обе стороны фронта. Четвертый год идет гражданская война. Четвертый год украинские спецслужбы не предоставили доказательств присутствия регулярных войск РФ на Донбассе. Я брал интервью у россиян-добровольцев, а также я брал интервью у иностранцев-добровольцев из "Айдара", – отметил Руслан Коцаба после суда.

Он сказал, что 6 июня, в День журналиста, ему от Национального совета журналистов Украины вручили золотую медаль.

Теперь, как считает Руслан, уже очевидно, что его снова отправят в СИЗО, потому что снова будут судить по статье "госизмена", а она другой меры пресечения не предполагает. Теоретически у него еще есть до десяти дней на свободе, пока дело передадут в Ивано-Франковск. Это время Руслан Коцаба планирует использовать для прощания с родными и чтобы решить некоторые материальные вопросы.

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"На моем примере они хотят всех вас (журналистов – Ред.) запугать. Кто поддастся этому страху, а кто-то "скурвится". Каждый должен в себе победить раба. Те, кто пришел сегодня в зал суда, — это граждане, которые перебороли страх. К сожалению, их еще мало. Суд надо мной — это мой крест. Бог дает эти испытания, чтобы я стал сильнее. Бандиты должны сидеть в тюрьмах. Реальные бандиты должны сидеть в тюрьмах, даже те, кто сегодня "быкует" и думает, что они пришли надолго. Они ненадолго пришли", — подчеркнул Руслан Коцаба.

Пока он ждал постановления суда, в предбаннике, куда, как селедки в бочке, натолкались националисты, его ждали молодчики. Многие недоросли натянули перчатки, чтобы не сбить костяшки во время драки. Кто-то не вынимал рук из кармана, любовно зажимая в кулаке газовый баллончик.

"Хлопцы, не волнуйтесь, он сейчас выйдет. Мимо нас не пройдет. Проверим, сколько у него жизней", – поддерживал боевой дух один из С14.

А в коридоре суда потирали руки сотрудники спецподразделения полиции, которые готовились прикрыть выход Руслана Коцабы из здания через толпу националистов.

"Мы ему предложили выйти через другой выход. Но он сказал, что пойдет через центральный. Если он (Коцаба) бесстрашный, то пусть, конечно, идет. Мы этих разбросаем, как котят", – объяснил командир, показывая на активистов.

Но пока готовилось постановление, полиция вывела всех националистов на улицу, где они от переполнявших их эмоций вступали в перебранки с теми, кто пришел поддержать Коцабу. Людей забрасывали мелочью, кричали в их адрес оскорбления, особенно когда не хватало доводов.

"Коцаба – враг. Он сорвал мобилизацию. Вот представьте себе, что Левитан в 41-м по радио сказал: "Не идите на фронт. Не воюйте, это не наша война!" А у нас шла война, и он призывал не идти на нее. Коцабу надо посадить. Но я бы его отдал на суд патриотов, самый правильный суд", – уверенно заявил один из горлопанов из С14.

Неутомимые националисты не сдавали своих позиций под судом несколько часов. Только время от времени, по одному, отлучались за угол. Выдержке молодых людей можно позавидовать. Но им все же пришлось разойтись не солоно похлебавши: напасть на Руслана Коцабу для картинки на ТВ и галочки в отчете о проделанной работе не удалось.