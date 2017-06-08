Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями

Певица Ирина Билык дала концерт в одесском ресторане, несмотря на протесты. Здание во время выступления находилось под охраной полиции.

По данным местного издания "Думская", противники Билык пытались помешать концерту и расшатывали ограждение.

"Один из активистов бросил в сторону певицы яйца. Его задержала полиция. Побратимы задержанного пытаются его отбить. Завязалась потасовка", — сказано в сообщении.

Как пишет интернет-издание, полиция задержала и самого инициатора пикета Сергея Стерненко, но позже отпустила.

"Тем временем концерт Ирины Билык, скорее всего, уже закончен", — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что запланированное на вечер выступление певицы в ресторане отменили организаторы. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.