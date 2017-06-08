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    Фотоленты

    Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями

    (обновлено: )7
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Митинг против концерта Билык в Одессе, 8 июня 2017
    Митингующим против концерта Билык в Одессе раздают пиццу, 8 июня 2017
    В защиту выступления Ирины Билык в Одессе выступила Черная сотня, 8 июня 2017
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net
    Митинг против концерта Билык в Одессе, 8 июня 2017
    Митинг против концерта Билык в Одессе, 8 июня 2017.
    Думская.net
    Митингующим против концерта Билык в Одессе раздают пиццу, 8 июня 2017
    Митингующим против концерта Билык в Одессе раздают пиццу, 8 июня 2017.
    Думская.net
    В защиту выступления Ирины Билык в Одессе выступила Черная сотня, 8 июня 2017
    В защиту выступления Ирины Билык в Одессе выступила "Черная сотня", 8 июня 2017.
    Думская.net
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана.
    Думская.net
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Былик, 8 июня 2017.
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net

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    Все фотоленты
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017

    Певица Ирина Билык дала концерт в одесском ресторане, несмотря на протесты. Здание во время выступления находилось под охраной полиции.

    По данным местного издания "Думская", противники Билык пытались помешать концерту и расшатывали ограждение.

    "Один из активистов бросил в сторону певицы яйца. Его задержала полиция. Побратимы задержанного пытаются его отбить. Завязалась потасовка", — сказано в сообщении. 

    Как пишет интернет-издание, полиция задержала и самого инициатора пикета Сергея Стерненко, но позже отпустила.

    "Тем временем концерт Ирины Билык, скорее всего, уже закончен", — говорится в сообщении.

    Ранее появилась информация о том, что запланированное на вечер выступление певицы в ресторане отменили организаторы. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. 

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