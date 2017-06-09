В полиции прокомментировали столкновения перед концертом Билык в Одессе

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Никаких провокаций со стороны правоохранителей, которые привели бы к столкновениям перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе, не было, заяви советник начальника Главного Управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба.

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"Переговорил с десятом свидетелей и активистов, с журналистами, которые работали на месте событий, ни один не понимает заявлений (Сергея) Стерненко (экс-лидер местной ячейки "Правого сектора" — Ред.) относительно провокаций. Но факт есть факт, я видел собственными глазами юшку из носа у парня, отвел глаза на минуту и на тебе", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

"Почему люди делают вид, что не понимают, что это не Форостяк или там Головин позволяют или отменяют концерты, или бросают яйца в посетителей заведений, а совсем другие люди… Ну что же, продолжайте делать вид, чем это закончится очевидно — ничем", — добавил он.

Facebook Руслана Форостяка Комментарий Руслана Форостяка

Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Митингующим также раздавали пиццу.