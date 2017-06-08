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    Культура

    Билык начала концерт в Одессе. Здание оцепили полицейские

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (302)

    (обновлено: )36920
    По данным местного интернет-издания, один из протестующих бросил в сторону певицы яйца, его увели правоохранители. Полиция также задержала инициатора пикета Сергея Стерненко. Противостояние продолжается.
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана
    Думская.net

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Певица Ирина Билык в сопровождении охраны прибыла в ресторан в Одессе, началось ее выступление. Здание находится под охраной сотрудников правоохранительных органов.

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    "Ирину Билык привезли и провели в ресторан", — пишет местное издание "Думская".

    Думская.net
    Ирина Билык в сопровождении охраны прибыла в ресторан, где запланировано ее выступление, 8 июня 2017

    Судя по фото, полицейские выстроились вокруг ресторана.

    Думская.net
    Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана

    По данным издания, противники Билык пытаются помешать концерту и расшатывают ограждение.

    "Один из активистов бросил в сторону певицы яйца. Его задержала полиция. Побратимы задержанного пытаются его отбить. Завязалась потасовка", — сказано в сообщении. 

    Как пишет интернет-издание, полиция задержала и самого инициатора пикета Сергея Стерненко. Противостояние продолжается.

    ОБНОВЛЕНО в 22:10. Полиция отпустила Сергея Стерненко. "Тем временем концерт Ирины Билык, скорее всего, уже закончен", — сообщает "Думская".

    Ранее появилась информация о том, что запланированное на вечер выступление певицы в ресторане отменили организаторы. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. 

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