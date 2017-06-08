Билык начала концерт в Одессе. Здание оцепили полицейские

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Певица Ирина Билык в сопровождении охраны прибыла в ресторан в Одессе, началось ее выступление. Здание находится под охраной сотрудников правоохранительных органов.

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"Ирину Билык привезли и провели в ресторан", — пишет местное издание "Думская".

Думская.net Ирина Билык в сопровождении охраны прибыла в ресторан, где запланировано ее выступление, 8 июня 2017

Судя по фото, полицейские выстроились вокруг ресторана.

Думская.net Выступление Ирины Былик в Одессе. Полицейские у здания ресторана

По данным издания, противники Билык пытаются помешать концерту и расшатывают ограждение.

"Один из активистов бросил в сторону певицы яйца. Его задержала полиция. Побратимы задержанного пытаются его отбить. Завязалась потасовка", — сказано в сообщении.

Как пишет интернет-издание, полиция задержала и самого инициатора пикета Сергея Стерненко. Противостояние продолжается.

ОБНОВЛЕНО в 22:10. Полиция отпустила Сергея Стерненко. "Тем временем концерт Ирины Билык, скорее всего, уже закончен", — сообщает "Думская".

Ранее появилась информация о том, что запланированное на вечер выступление певицы в ресторане отменили организаторы. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.