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    Патриоты против патриотов. К ресторану в Одессе пришли защитники Билык

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (301)

    (обновлено: )56540
    Возле ресторана собрались противники и сторонники выступления Ирины Билык. Арт-директор певицы и администраторы заведения сообщили, что концерт состоится.
    В защиту выступления Ирины Билык в Одессе выступила Черная сотня, 8 июня 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Митинг против выступления певицы Ирины Билык продолжается возле ресторана на ул. Космонавтов в Одессе. Туда прибыли активисты организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

    Ранее появилась информация о том, что запланированное на вечер выступление певицы в ресторане отменили организаторы. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы.

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    Как сообщил бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, информация о том, что концерт Билык отменен, не соответствует действительности. По его данным, Билык вместе с арт-директором находятся в здании ресторана.

    Думская.net
    Митинг против концерта Билык в Одессе, 8 июня 2017

    "Стороны пытаются договориться. Внезапно к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Арт-директор певицы и администраторы заведения сообщили, что концерт Ирины Билык состоится, несмотря на прежние заверения об обратном", — сообщает "Думская".

    В настоящее время, по данным издания, сотрудники ресторана раздают участникам пикета пиццу. Митингующие не расходятся.

    Думская.net
    Митингующим против концерта Билык в Одессе раздают пиццу, 8 июня 2017

    Одна из защитниц Ирины Билык заявила: "Почему эти люди должны нам указывать, как жить в этой стране?" (видео "Думской")

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