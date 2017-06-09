Болгарскую общину используют для дестабилизации в Одесской области – МИД

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины с беспокойством наблюдает за попытками использования болгарского национального меньшинства для дестабилизации ситуации на юге Одесской области, говорится в заявлении МИД.

"Последние инциденты, которые имели место с отдельными представителями болгарской общины, никоим образом не связаны с их этнической принадлежностью, а были спровоцированы заявлениями, в условиях продолжающейся российской агрессии воспринимаются чрезвычайно чувствительно", — говорится в сообщении.

В то же время, МИД осуждает любые насильственные действия для выяснения межличностных отношений. "Правоохранительные органы уже проводят необходимые следственные действия. По результатам расследования виновные понесут предусмотренную законодательством ответственность", — уточняется в сообщении.

"Украинское государство, с момента обретения независимости, гарантирует и должным образом обеспечивает реализацию национально-культурных прав и потребностей болгарского национального меньшинства", — подытожили в МИД.