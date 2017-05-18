В Одесской области пытались захватить храм УПЦ МП

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные пытались захватить храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Одесской области, сообщается в четверг на сайте церкви.

"Восемнадцатого мая в Белгород-Днестровском Одесской области радикалы совершили попытку силового захвата храма в честь святого Иоанна Сочавского", — говорится в сообщении.

По данным УПЦ МП, они сначала пытались сорвать заседание горсовета, а потом попытались ворваться в местный храм. "Радикалы не скрывают желания уже реализовать антицерковные законопроекты, которые пока только приняты к рассмотрению в Верховной Раде", — добавили в церкви.

Парламент планирует в четверг рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами.

В УПЦ МП считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области был захвачен храм Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в честь первомученика Стефана.