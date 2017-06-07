наверх
07.06.201717:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Битва за землю. Протест в Одессе перерос в массовую драку с полицией

    (обновлено: )12801
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    7kanal.com.ua
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    7kanal.com.ua
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    7kanal.com.ua
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    7kanal.com.ua
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    usionline.com
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    uc.od.ua
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    uc.od.ua
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    uc.od.ua
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    timer-odessa.net
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    timer-odessa.net
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    timer-odessa.net
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    odessamedia.net
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    odessamedia.net
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    odessamedia.net

    Рекомендуем

    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у судаДело Коцабы: столкновения у здания суда в Киеве14:41 07.06.2017
    Мисс СНГ 2017Пять составляющих красоты "Мисс СНГ 2017"14:00 07.06.2017
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой"Продажа земли - геноцид". Митинг под Радой против земельной реформы12:14 07.06.2017
    Теракт в ТегеранеАтака ИГ на Иран. Первые фото с места терактов в Тегеране11:29 07.06.2017
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта"Легендарное" поражение Украины, или Сенсация от Мальты04:27 07.06.2017
    7 моделей Playboy воссоздали свои знаменитые обложкиМодели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки20:43 06.06.2017
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людейФотоитоги 6 июня: "час смерти" под Радой, взрыв на СТО в Киеве, теракт в Мельбурне18:10 06.06.2017
    Соцсети высмеяли дизайн новой умной колонки AppleСоцсети высмеяли дизайн новой умной колонки Apple16:33 06.06.2017
    Час смерти:под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей"Час смерти" под Радой: активисты требуют принятия медреформы14:48 06.06.2017
    Все фотоленты

    Стычки между митингующими и правоохранителями произошли под Апелляционным хозяйственным судом в Одессе, последние применили слезоточивый газ.

    Как сообщает "7 канал", участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины.

    "Митингующие хотят не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков", — сказано в сообщении.

    Судя по фотографиям с места событий, есть по меньшей мере один пострадавший.

    Двух человек задержали и доставили в отделение полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги: