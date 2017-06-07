Битва за землю. Протест в Одессе перерос в массовую драку с полицией

Стычки между митингующими и правоохранителями произошли под Апелляционным хозяйственным судом в Одессе, последние применили слезоточивый газ.

Как сообщает "7 канал", участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины.

"Митингующие хотят не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков", — сказано в сообщении.

Судя по фотографиям с места событий, есть по меньшей мере один пострадавший.

Двух человек задержали и доставили в отделение полиции.