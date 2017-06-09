Билык объяснила, зачем позвала полицию на свой концерт в Одессе

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Ирина Билык обратилась к полиции, чтобы та ее поддержала во время концерта в Одессе.

В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

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"Я была очень удивлена перед концертом, что поступила такая информация (о подготовке провокаций активистов — ред.). Я о ней не знала и хотела, чтобы полиция меня поддержала", — сказала Билык в эфире телеканала NewsOne.

Она выразила благодарность правоохранителям и "тем людям, которые были в этом задействованы, всем, кто беспокоился".

"Знаете, мое сердце, мое дело, жизнь и творчество чисты. Мне не в чем себя упрекнуть, что я что-то не так сделала", — заявила Билык.

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Как сообщалось, советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, находившийся непосредственно на месте столкновений перед клубом, в котором выступала Билык, отрицает какие-либо провокации со стороны полиции. Между тем активисты намерены в пятницу митинговать под зданием облуправления Нацполиции в Одессе.