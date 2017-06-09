Противники Билык пикетируют полицию в Одессе, в здание прибыл Аваков

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. У здания Главного управления полиции в Одесской области продолжается митинг представителей ряда организаций, возмущенных действиями полиции во время концерта Ирины Билык, который состоялся в четверг вечером.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, кортеж которого прибыл к зданию, общаться с протестующими не захотел, но позвал на переговоры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" и инициатора вчерашнего протеста под рестораном, где выступала певица, Сергея Стерненко. По его словам, глава МВД поддержал его позицию.

Думская.net Кортеж министра внутренних дел Арсена Авакова в Одессе, 9 июня 2017

"Представители полиции, которые превысили полномочия, применили чрезмерную силу, понесут наказание. Но мы не должны противостоять полиции. Полиция и общественность должны действовать сообща", — цитирует Стерненко местное издание "Думская".

Он добавил, что напишет на избивших его полицейских заявление в прокуратуру.

Ранее советник начальника управления Руслан Форостяк признал, что полиция действительно "жестко отреагировала", но спровоцировали ее сами активисты, которые бросали яйца, расшатывали ограждение и толкались.