Противники Билык пикетируют полицию в Одессе, в здание прибыл Аваков

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. У здания Главного управления полиции в Одесской области продолжается митинг представителей ряда организаций, возмущенных действиями полиции во время концерта Ирины Билык, который состоялся в четверг вечером.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, кортеж которого прибыл к зданию, общаться с протестующими не захотел, но позвал на переговоры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" и инициатора вчерашнего протеста под рестораном, где выступала певица, Сергея Стерненко. По его словам, глава МВД поддержал его позицию.
"Представители полиции, которые превысили полномочия, применили чрезмерную силу, понесут наказание. Но мы не должны противостоять полиции. Полиция и общественность должны действовать сообща", — цитирует Стерненко местное издание "Думская".
Он добавил, что напишет на избивших его полицейских заявление в прокуратуру.
Ранее советник начальника управления Руслан Форостяк признал, что полиция действительно "жестко отреагировала", но спровоцировали ее сами активисты, которые бросали яйца, расшатывали ограждение и толкались.