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    Культура

    Противники Билык пикетируют полицию в Одессе, в здание прибыл Аваков

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    Сергей Стерненко, инициатор митинга против выступления Ирины Билык в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. У здания Главного управления полиции в Одесской области продолжается митинг представителей ряда организаций, возмущенных действиями полиции во время концерта Ирины Билык, который состоялся в четверг вечером.

    Министр внутренних дел Арсен Аваков, кортеж которого прибыл к зданию, общаться с протестующими не захотел, но позвал на переговоры бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" и инициатора вчерашнего протеста под рестораном, где выступала певица, Сергея Стерненко. По его словам, глава МВД поддержал его позицию.

    Думская.net
    Кортеж министра внутренних дел Арсена Авакова в Одессе, 9 июня 2017

    "Представители полиции, которые превысили полномочия, применили чрезмерную силу, понесут наказание. Но мы не должны противостоять полиции. Полиция и общественность должны действовать сообща", — цитирует Стерненко местное издание "Думская".

    Он добавил, что напишет на избивших его полицейских заявление в прокуратуру.

    Ранее советник начальника управления Руслан Форостяк признал, что полиция действительно "жестко отреагировала", но спровоцировали ее сами активисты, которые бросали яйца, расшатывали ограждение и толкались. 

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