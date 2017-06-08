Достойно исследования. Левая правда о мифах "правого национализма"

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

По бескрайним просторам Евразии бодро и уверенно шагает национализм в разных видах – от респектабельного национал-консерватизма и традиционализма до оголтелого шовинизма и нацизма той или иной степени фашизоидности. Подобные настроения почему-то принято называть правыми, право-радикальными, право-националистическими. Подобная фразеология бытует сейчас и в Украине. А ведь политическая правизна и/или левизна являются понятиями социально-экономическим и к национальному вопросу, строго говоря, отношения не имеют.

Что же касается отечественных националистов, которые все более вырождаются в откровенных нациков, то налицо оголтелое агрессивное хуторянство, которое властно-олигархическая верхушка использует для "междусобойных" разборок внутри "элитняка", а главное, для отвлечения электората от вопиющей социальной несправедливости, катастрофического имущественного неравенства, разграбления страны, тарифного беспредела, обвального падения уровня жизни. В этом смысле, старое большевистское определение "буржуазный национализм" приходится весьма кстати. А тот факт, что отечественные "нацики", которых, повторим, безграмотно называют "правыми", время от времени произносят левые социальные лозунги, объясняется местечковым невежеством этой публики, не имеющей вообще никакой идеологии, кроме "мови" и "языка", Бандеры, "комуняк" и "москалів", тем более, не имеющих сколько-нибудь внятной социально-экономической программы, на которую у них элементарно не хватает мозгов.

Возникает вопрос: почему неожиданно активизировался именно национализм вплоть до его крайних проявлений? и так ли это неожиданно?..

Кто там шагает левой?.. Правой!

Если коротко, то потому, что нет настоящих левых. Левые дискредитировали себя практически везде и перестали быть таковыми. В Европе различного окраса социалисты "обуржуазились" и скатились к неолиберализму. Они ведут политику жесткой экономии, сокращают социальные расходы, но активно поддерживают крупный капитал, прежде всего, паразитирующий на экономике и обществе финансово-банковский сектор, который и привел к кризису путем надувания спекулятивных "пузырей".

Впрочем, либеральные и право-центристские партии также теряют популярность и мало чем отличаются от левых оппортунистов. "Пролет", как "фанеры над Парижем" на президентских выборах во Франции правой голлистской партии "Республиканцы", которые забыл об "отце" де Голле, как социалисты о социализме, является ярчайшим подтверждением. В результате возникает курьезная ситуация, когда национал-радикалы, которых принято называть крайне правыми, перенимают, левую программу. Ярким примером может служить французский "Национальный фронт" (НФ) и его неповторимая лидерша Марин Ле Пен (Marine Le Pen). НФ и Ле Пен не только занимают антиевросоюзовскую и антииммигрантсую позицию, но выступают с антиглобалистских, то есть, антиимпериалистических, по сути, исконно левых позиций. Кроме того, партия Марин Ле Пен взяла на вооружение социальные лозунги, граничащие с социалистическими.

Какофония расхожих заблуждений, или Заметки о правых и левых

Неожиданная популярность "правых националистов" заставила внимательнее присмотреться к этим понятиям левизны и правизны в политике.

Понятия политически "левых" и "правых" совершенно случайно возникли в 1789 году во время Французской революции. В парламенте Франции тогда справа располагались так называемые фельяны – депутаты, выступавшие за сохранение монархии, правда, ограниченной конституцией. По центру помещались жирондисты, которые считались сторонниками республики, но колебались. Слева сидели якобинцы, выступавшие за радикальные социальные изменения революционным путем. Иными словами, правый – это консерватор и реакционер, левый – прогрессист, чаще всего радикальный.

За два с лишним столетия взгляды на левизну и правизну неоднократно изменялись. Наиболее адекватным является следующее классическое деление.

Правые – это приверженцы социального неравенства и капиталистических отношений, прежде всего, эксплуатации человека человеком, одних стран другими. Правая идеология является идеологией социального господства; она выражает интересы господствующего социального класса, определенной властвующей группы внутри господствующего класса, империалистических стран.

Левые – сторонники социального равенства, обеспечения разумных неотъемлемых социально-экономических прав и гарантий для всех и каждого. Настоящие левые выступают против любых форм эксплуатации отдельных индивидов, их групп, классов, стран. К левым социальным течениям относят социализм, социал-демократию и социал-либерализм, коммунизм, анархизм.

Итак, разделение на правых и левых имеет социально-экономическую основу и никоим образом не касается национальной проблемы. Поэтому постановка вопроса о "правом национализме" является, как минимум, неадекватной.

К тому же, радикальными националистами могут быть как правые, так и левые…

Немного украинской истории: левые, правые и националисты в Украине

Последний тезис наглядно подтверждается украинской историей.

Руководство Центральной рады (ЦР) было левым. Грушевский и Петлюра были украинскими эсерами, а Винниченко считал себя социал-демократом и призывал к союзу с большевиками. И все они, пусть с разными шатаниями, были националистами.

После заключения Брестского мира ЦР 1 марта 1918 года вернулась в Киев фактически на кайзеровских штыках как марионеточное правительство. Но так как она ситуацией не владела и не могла обеспечить поставки продовольствия для Германии и Австро-Венгрии, что было важнейшим условием Брестского мира, Центральная Рада была разогнана при поддержке оккупационного командования, и к власти пришел гетман Скоропадский. Это была не просто смена власти, а правый переворот.

Скоропадский был дворянином, царским генералом и крупным землевладельцем. Среди известных политических деятелей Украины гетман был одним из немногих настоящих правых и проводил свои взгляды в жизнь, что его и погубило. Крестьяне разделили помещичью землю, но гетманат при помощи германских и австрийских войск землю отбирал и наделял ею помещиков-землевладельцев. Это привело к крестьянскому восстанию, которое возглавила Директория во главе с Винниченко и Петлюрой. После того, как Германия и Австро-Венгрия проиграли войну и в них начались революции, немецкие и австрийские войска стали покидать Украину, армия Директории подавила остатки войск гетмана, вернувшись в Киев. На этой исторической канве построен сюжет знаменитой "Белой гвардии" Булгакова. На сей раз имел место левый переворот.

В то же время, правый Скоропадский, как и левый Петлюра, был националистом.

В советский период, в Украине было большое число партий и деятелей, которые сочетали политическую левизну и национализм. Можно выделить "укапистов" и "боротьбистов", по сути, суверен-коммунистов, влившихся в большевистскую партию, а позднее репрессированных режимом Сталина. Яркими примерами сочетания левизны и национализма является соратник Ленина и видный большевик Скрипник, а также национал-коммунист Мыкола Хвылевой (Фитилев), этнический русский. Показательно, что во время сталинских репрессий оба застрелились.

Весьма показательной в обсуждаемом смысле является Украинская повстанческая армия (УПА), которую принято связывать с "право-националистической" ОУН. Не вдаваясь в подробности, отметим, что расхожая аббревиатура ОУН-УПА, сочиненная, по ходу, уже после войны, является полнейшей глупостью. ОУН и УПА – это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Галицкая ОУН не имела никакого отношения к возникновению и начальному этапу деятельности УПА, которая была организована на Волыни Тарасом Боровцом (Бульбой), близким к эмигрантскому правительству в Польше. Бандеровская ОУН захватила руководство в УПА, пытаясь насадить в ней свои фашизоидные порядки.

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Но в УПА вливались тысячи бойцов, командиров, даже политработников Красной Армии разных национальностей. Было очень много членов партии большевиков и комсомола, которые шли в ряды повстанцев по убеждениям, поскольку абсолютно справедливо считали, что сталинский режим извратил коммунистический идеал свободного и творческого общества в противоположность – концлагерь и репрессивную машину.

Внимание: Українську головну визвольну раду (УГВР), являвшуюся политическим руководством УПА, возглавлял национал-коммунист Кирило Осьмак. В политическом крыле движения и в самой УПА пребывало много людей с левыми убеждениями.

Документы украинского повстанческого движения свидетельствуют, что УПА воевала не только за национальное государство, но также – и это крайне важно! – за социально-справедливую Украину "без хлопа и пана", без эксплуатации человека человеком.

Последний командующий УПА Васыль Кук, умерший в 2009 году, в вопросах марксизма-ленинизма мог заткнуть за пояс профессоров высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Чтобы не быть голословным, процитируем некоторые выдержки из агитационных документов УПА, которые, кстати, публиковались не только на украинском, но и на русском языке. (Цитируется по замечательной документальной книге Марлена Инсанова "Мы, украинские повстанцы и революционеры", изданной в Одессе в 2009 году).

"Украинский народ ведет борьбу против клики империалистических обманщиков и предателей передовых идеалов великой революции 1917г".

Вот так, на минуточку! Украинские повстанцы и революционеры, оказывается, считали социалистическую революцию великой, но ее идеалы извращенными.

Отсюда вопрос к нынешним "декоммунизаторам": что же вы, уроды, "декоммунизируете", в очередной раз перевирая историю?!

Но цитируем дальше…

"Украинское национал–освободительное движение всегда решительно подчеркивало и подчеркивает, что оно против возобновления старых, феодально–капиталистических порядков в будущем украинском государстве. Украинское национальное освободительно-революционное движение всегда решительно подчеркивало, что оно – за ликвидацию крупной земельной собственности, за национализацию промышленности, торговли, банков, за создание нового общественного строя, в котором на самом деле исчезнет эксплуатация человека человеком".

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"Мы ведем борьбу за построение бесклассового общества. Мы против возвращения на Украину помещиков и капиталистов. Мы за уничтожение на Украине нового эксплуататорского, паразитического класса большевистских вельмож, состоящего из верховодов партии, МВД и МГБ, администрации, армии. Мы за общественную собственность на орудия и средства производства".

Повторим, повстанцы сражались и погибали не только за независимость, но и за социально справедливую Украину "без хлопа и пана". Уже поэтому современную олигархическую Украину нельзя считать итогом национально-освободительной борьбы, как пытается уверить национал-патриотическая пропаганда, поскольку социальные цели той борьбы в современной Украине полностью извращены.

Эти и многие другие примеры из истории Украины ХХ века показывают, что политическая правизна, вопреки расхожим штампам, абсолютно не является синонимом национализма, который может быть левым в социально-экономическом плане.

Современный национал-идиотизм made in Ukraine

Нынешним же "дельцам от патриотизма", которые примазались к трагической истории и одновременно спекулируют на ней, кормясь у олигархического корыта, хватает наглости запрещать идеи, в которых они ни бельмеса не смыслят, и учить других истории, которую они извращают в своих шкурных интересах! Нынешние патриоты не имеют ничего общего с повстанческим движением прошлого, каким бы противоречивым оно ни было.

Современные украинские якобы "правые" националисты тоже берут на вооружение левые лозунги, например, прекращение тарифного и ценового геноцида, запрет на приватизацию стратегических предприятий, сохранение запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Причины суть следующие.

Измученный войной, бесконечным кризисом, галопирующей инфляцией, обвальным обесцениванием гривны и стремительным обнищанием электорат все более устает от голого национал-патриотизма. К тому же, повторим, национал-патриоты не имеют сколько-нибудь внятной социальной программы из-за своего хуторянского невежества и ограниченности. Они не в состоянии ставить вопрос о высокотехнологичном будущем страны, хотя бы о сохранении, например, ракетно-космического и авиационного советского наследия, оставшегося в Украине, поскольку большинство из них в школе плохо успевали даже в таблице умножения! Они ничего не могут сказать о глобальной роли Украины, ибо хуторяне суть. Какие глобалии, если мозгов едва хватает на "ставок, садок и млынок"! Вот и повторяют то, что на язык подворачивается и лежит на поверхности.

В то же время, несмотря на показное якобы левачество, являются для властно-олигархической верхушки очень удобным инструментом, позволяющим канализировать социальный протест, отвлекать его от действительно важных, вопиющих проблем.

Ведь Украина просто переполнена социальными проблемами, грозящими взрывом. События на Донбассе, тамошний сепаратизм тоже имеют социальные корни, которые Москва лишь использовала в своих целях. Но это старательно замалчиваются властью и олигархатом, которые эти проблемы и создавали в течение 25 лет постсоветчины.

Как только возникает малейший протест социального характера, например, тот же майдан в 2013-2014 годах, как тут же появляется нациковская шваль, заглушающая все своими воплями о Бандере, "москалях", "коммуняках" и прочей ерунде.

Очевидно, что олигархат подкармливает националистов, ибо деньги в таком количестве в Украине есть только у олигархата. Нацики неплохо устроились: жрут, пьют, ездят на "тачках", устраивают безнаказанные дебоши. Властно-олигархическая верхушка не думает, что эти "активисты" могут когда-нибудь выйти из-под контроля, как это уже бывало в истории. Крупп тоже поддерживал Гитлера – и чем это окончилось?

Национализм как опасный путь в никуда

И все же, в чем причина "неожиданного" как для ХХІ века ренессанса национализма, переходящего в нацизм, который, казалось бы, был похоронен еще в середине ХХ века?

Выше уже сказано, что традиционные правые и левые партии все более не отвечают запросам обывателей.

Почти весь ХХ век прошел под знаком огромных ожиданий, связанных именно с левой идеей. Но трагический и преступный провал коммунистического эксперимента по созданию принципиально нового общества в бывших социалистических странах и мещанский оппортунизм европейских левых привел к дискредитации левой идеи.

С настоящей правой идеологией дело обстоит ничем не лучше. Расхожие буржуазные мифы о равных возможностях каждого построить свое личное мещанское счастье путем частной предпринимательской инициативы на ниве конкуренции и инновации оказались "мыльным пузырем". В свете последнего глобального кризиса провалились надежды на "светлое будущее бесконечно возрастающего потребления" даже в так называемых развитых странах.

Левый интернационализм, долгое время бывший в ХХ веке распространенной идеологией, был дискредитирован, поскольку была дискредитирована тесно связанная с ним коммунистическая идея, а российский большевизм извратил интернационализм в шовинизм. Попытка внедрения мультикультурализма, этакой глобалистически-капиталистической редакции интернационализма в потребительском обществе, тоже провалился – массовая иммиграция в развитые страны культурно и ментально чуждого элемента привела к обострению национальных противоречий, всплеску криминалитета, этно-культурным перекосам.

Вслед за левыми, правыми и потребительскими идеологемами, провалилась никчемная затея с сотворением некоего общества, абсолютно лишенного идеологии и не испытывающего в ней никакой потребности. Тем более что опиралась эта "идея" на достижение потребительского счастья бесконечного удовлетворения бесконечно раздуваемых потребностей, а эта утопия, повторим, накрылась "медным тазом" всерьез и надолго, а скорее – навсегда.

Образовавшийся идеологический вакуум стал заполняться самой простой, доступной для широкого обывательского понимания, не требующей особых умственных упражнений идеологии – национализму, переходящему в нацизм. Причина в том, что национальное – это архетип, совокупность накапливавшихся веками аффективно-нагруженных идентифицирующих содержаний коллективной психики. Национализм – это, на самом деле, очень просто. Это простейшее разграничение на "своих" и "чужих". Это не социальные теории, вроде того же марксизма и его многочисленных производных, которые требуют изрядного напряжения мозгов.

Глобальный кризис, всплеск терроризма и неконтролируемой миграции привели к резкой эскалации националистических настроений.

Но опора в ХХІ веке на национализм, да еще сползание в ряде случаев к радикальному нацизму есть преступная глупость в эпоху глобализма и роста опасностей, чреватых (само)уничтожением человечества, когда нужно, наоборот, всемерное объединение сил, средств, ресурсов, знаний, а не их разобщение. Об опасности глобальных национальных противостояний и вовсе лучше не вспоминать. При всей естественности национализма как реакции на социальные процессы – это откат назад, отстой, деградация!

Словом, новый глобальный всплеск национализма – это опасный путь в никуда, и он намного опаснее, чем даже может показаться на первый взгляд!