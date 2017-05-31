Накроет всех. Националисты анонсировали штурмы госучреждений

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Одиннадцать пострадавших, среди которых беременная женщина, а также разбитые стекла, сломанные двери, опустошенный буфет, много дыма и шума — итоги "визита" во Львовскую облгосадминистрацию объединенных националистов из "Национального корпуса", "Сокола", "Правого сектора", "Свободы". Полиция в очередной раз растерялась и не знала, как реагировать. В итоге хулиганы и дебоширы отпущены. А лидер националистов Андрей Билецкий обещает продолжить в том же духе.

Львовский синдром

Долго, очень долго националисты сидели без дела. Инициативу с блокадой перенял президент. Сбербанк после акций протеста выдавили из Украины усилиями "Национального корпуса", и теперь он будет продан по заниженной стоимости. А после того как ВР отменила закон Савченко, который позволял сократить тюремный срок (сутки проведенные в СИЗО засчитывались за двое), националисты решили выбить амнистию для своих единомышленников, судимых за совершенные преступления. Теперь они требуют амнистии для ветеранов АТО. С этим требованием они ездили к дому Порошенко, только на месте президента не застали — он в это время был в Берлине. Активисты хоть и обещали блокировать имение гаранта, но покричав у стен, разъехались. За идею, правда, зацепились и решили двигать ее на региональном уровне. Начали со Львова.

Во вторник, 30 мая, в здание Львовского областного совета, пройдя через полицейское заграждение, вломились около ста активистов в футболках с надписями "Сокол", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Патрульные полицейские, охранявшие вход, для них не стали преградой, как и слезоточивый газ. Националисты забросали помещение дымовыми шашками и профессионально раскидали стражей порядка.

Во время захвата пострадала беременная журналистка. Женщина стояла недалеко от двери облсовета, где происходили столкновения. Она надышалась дыма от файеров и газа, ее кто-то толкнул в суматохе. Журналистку срочно доставили в больницу. Депутаты не дождались радикалов, прервали сессию, а националисты разошлись по коридорам, опустошили буфет.

Как заявил руководитель штаба "Национального корпуса" во Львовской области Святослав Сирый, активисты вломились в здание облсовета в связи с невыполнением их требований, в частности: амнистии патриотов, продления моратория на продажу земли, национализации российского капитала, а так же прекращения роста тарифов. Депутаты должны были поставить эти вопросы на голосование и доложить им о результате. Но они их не рассматривали.

"Мы захотели зайти внутрь помещения. Мы зашли, чтобы объяснить, что это национальные интересы. Если они нас поддержат и подтвердят, это пойдет к президенту", - заявил журналистам Сирый.

Вот только вошли они по статье "Хулиганство". Ведь кроме журналистки пострадала еще одна женщина, на ней от брошенного файера загорелась блузка. Так же в числе пострадавших девять полицейских. Что интересно, хулиганы спокойно, никем не задержанные, покинули здание облгосадминистрации. Но пообещали, что далеко не уйдут, собираются жить рядом в палатках.

Волна протестов по стране

Как оказалось, в акции не только участвовали сборные силы из разных ультраправых движение и партий, но и из разных регионов. Во Львов приехали члены "Нацкорпуса" из Киева, Ивано-Франковска и других городов. Два бусика с киевскими активистами были задержаны на трассе и доставлены в ближайший райотдел для установления личностей. После чего тут же последовали угрозы от националистов.

"Если наших ребят, среди которых ветераны АТО, не отпустят и они продолжат и дальше угрожать открытием дел — мы им напомним судьбу беркутовцев, которые в свое время вышли против народа. Полиция не имеет права забывать, что она поклялась Народу Украины. В противном случае полиция получит свое судилище как и их предшественники — защитники режима Януковича", — заявили в "Нацкорпусе", партии, которую по сути содержит глава МВД Арсен Аваков и чье подразделение "Азов", по сей день входит в состав Нацгвардии.

Как признался один из лидеров националистов, во Львове они все собрались с одной целью — запустить волну по всей Украине. Что завтра подобные акции пройдут по всей стране.

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по примеру штурма Львовского облсовет активисты будут штурмовать советы в других регионах с требованием амнистии для воинов АТО.

"Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", - сказал Билецкий в эфире Эспрессо.TV.

Он пообещал прийти с аналогичными требованиями в Администрацию президента, но после того, как наберется два десятка обращений от облсоветов.

Вход не запрещен

Авансируемые акции с захватом госучреждений не будут иметь никаких последствий, так как у нас, в демократической стране, доступ во все госучреждения должен быть открытым.

"Во Львове захвата здания не было, было хулиганство, потому что посетители что-то сломали и унесли с собой. Но нужно определить размер нанесенного ущерба. Это может быть мелким хулиганством и нести административное наказание. Нужно устанавливать личность конкретных людей, кто ломал, наносил увечья, ведь есть потерпевшие", — считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как отмечает юрист, полиции не надо было преграждать им путь. Им надо было просто следить за соблюдением порядком — чтобы никто ничего не ломал и не воровал.

"К сожалению, у нас до сих пор не принят Закон "О мирных собраниях" и подобные вещи можно трактовать как хулиганство — другое предъявить нельзя. И те, кто это совершает, хорошо об этом знает. И то, что Билецкий заявил, что они продолжат врываться в госучреждения, это не запрещено. То есть, никому не запрещено беспрепятственно приходить в помещения коммунальной собственности — любое госучреждение. И если за это их будут привлекать к ответственности суды, то пострадают только судьи. В данном случае полиция действовала не правильно, их надо было пропустить, уверен, что это возьмут на заметку в других регионах", - подчеркивает Кравец.

Если "злочинна влада" обращалась в суды с целью запрета акций, митингов, мирных собраний и так далее, то нынешняя этим не занимается, но акций националистов боится больше всех других протестов.

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