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    Аналитика и комментарии

    Накроет всех. Националисты анонсировали штурмы госучреждений

    (обновлено: )54223
    Украинские националисты пошли в атаку на власть. Наступление начали со Львовской облгосадминистрации, где во вторник устроили беспорядки, возмутившись, что депутаты не идут им навстречу.
    Штурм львовского облсовета
    соцсети

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Одиннадцать пострадавших, среди которых беременная женщина, а также разбитые стекла, сломанные двери, опустошенный буфет, много дыма и шума — итоги "визита" во Львовскую облгосадминистрацию объединенных националистов из "Национального корпуса", "Сокола", "Правого сектора", "Свободы". Полиция в очередной раз растерялась и не знала, как реагировать. В итоге хулиганы и дебоширы отпущены. А лидер националистов Андрей Билецкий обещает продолжить в том же духе.

    Львовский синдром

    Долго, очень долго националисты сидели без дела. Инициативу с блокадой перенял президент. Сбербанк после акций протеста выдавили из Украины усилиями "Национального корпуса", и теперь он будет продан по заниженной стоимости. А после того как ВР отменила закон Савченко, который позволял сократить тюремный срок (сутки проведенные в СИЗО засчитывались за двое), националисты решили выбить амнистию для своих единомышленников, судимых за совершенные преступления. Теперь они требуют амнистии для ветеранов АТО. С этим требованием они ездили к дому Порошенко, только на месте президента не застали — он в это время был в Берлине. Активисты хоть и обещали блокировать имение гаранта, но покричав у стен, разъехались. За идею, правда, зацепились и решили двигать ее на региональном уровне. Начали со Львова.

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    На абордаж! Штурм облсовета во Львове - не первый, не последний

    Во вторник, 30 мая, в здание Львовского областного совета, пройдя через полицейское заграждение, вломились около ста активистов в футболках с надписями "Сокол", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Патрульные полицейские, охранявшие вход, для них не стали преградой, как и слезоточивый газ. Националисты забросали помещение дымовыми шашками и профессионально раскидали стражей порядка.

    Во время захвата пострадала беременная журналистка. Женщина стояла недалеко от двери облсовета, где происходили столкновения. Она надышалась дыма от файеров и газа, ее кто-то толкнул в суматохе. Журналистку срочно доставили в больницу. Депутаты не дождались радикалов, прервали сессию, а националисты разошлись по коридорам, опустошили буфет.

    Как заявил руководитель штаба "Национального корпуса" во Львовской области Святослав Сирый, активисты вломились в здание облсовета в связи с невыполнением их требований, в частности: амнистии патриотов, продления моратория на продажу земли, национализации российского капитала, а так же прекращения роста тарифов. Депутаты должны были поставить эти вопросы на голосование и доложить им о результате. Но они их не рассматривали.

    "Мы захотели зайти внутрь помещения. Мы зашли, чтобы объяснить, что это национальные интересы. Если они нас поддержат и подтвердят, это пойдет к президенту", - заявил журналистам Сирый.

    Вот только вошли они по статье "Хулиганство". Ведь кроме журналистки пострадала еще одна женщина, на ней от брошенного файера загорелась блузка. Так же в числе пострадавших девять полицейских. Что интересно, хулиганы спокойно, никем не задержанные, покинули здание облгосадминистрации. Но пообещали, что далеко не уйдут, собираются жить рядом в палатках.

    Волна протестов по стране

    Как оказалось, в акции не только участвовали сборные силы из разных ультраправых движение и партий, но и из разных регионов. Во Львов приехали члены "Нацкорпуса" из Киева, Ивано-Франковска и других городов. Два бусика с киевскими активистами были задержаны на трассе и доставлены в ближайший райотдел для установления личностей. После чего тут же последовали угрозы от националистов.

    "Если наших ребят, среди которых ветераны АТО, не отпустят и они продолжат и дальше угрожать открытием дел — мы им напомним судьбу беркутовцев, которые в свое время вышли против народа. Полиция не имеет права забывать, что она поклялась Народу Украины. В противном случае полиция получит свое судилище как и их предшественники — защитники режима Януковича", — заявили в "Нацкорпусе", партии, которую по сути содержит глава МВД Арсен Аваков и чье подразделение "Азов", по сей день входит в состав Нацгвардии.

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм Львовского облсовета. Кадры с места инцидента

    Как признался один из лидеров националистов, во Львове они все собрались с одной целью — запустить волну по всей Украине. Что завтра подобные акции пройдут по всей стране.

    Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по примеру штурма Львовского облсовет активисты будут штурмовать советы в других регионах с требованием амнистии для воинов АТО.

    "Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", - сказал Билецкий в эфире Эспрессо.TV.

    Он пообещал прийти с аналогичными требованиями в Администрацию президента, но после того, как наберется два десятка обращений от облсоветов.

    Вход не запрещен

    Авансируемые акции с захватом госучреждений не будут иметь никаких последствий, так как у нас, в демократической стране, доступ во все госучреждения должен быть открытым.

    "Во Львове захвата здания не было, было хулиганство, потому что посетители что-то сломали и унесли с собой. Но нужно определить размер нанесенного ущерба. Это может быть мелким хулиганством и нести административное наказание. Нужно устанавливать личность конкретных людей, кто ломал, наносил увечья, ведь есть потерпевшие", — считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    Как отмечает юрист, полиции не надо было преграждать им путь. Им надо было просто следить за соблюдением порядком — чтобы никто ничего не ломал и не воровал.

    "К сожалению, у нас до сих пор не принят Закон "О мирных собраниях" и подобные вещи можно трактовать как хулиганство — другое предъявить нельзя. И те, кто это совершает, хорошо об этом знает. И то, что Билецкий заявил, что они продолжат врываться в госучреждения, это не запрещено. То есть, никому не запрещено беспрепятственно приходить в помещения коммунальной собственности — любое госучреждение. И если за это их будут привлекать к ответственности суды, то пострадают только судьи. В данном случае полиция действовала не правильно, их надо было пропустить, уверен, что это возьмут на заметку в других регионах", - подчеркивает Кравец.

    Если "злочинна влада" обращалась в суды с целью запрета акций, митингов, мирных собраний и так далее, то нынешняя этим не занимается, но акций националистов боится больше всех других протестов.

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