И вместе невозможно и врозь никак. Об украинских националистах

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Платон Беседин – для РИА Новости Украина

Француз Огюстен Кошен первым использовал термин "малый народ". Он, термин, стал весьма популярным. Изначально под ним понималась элита, управляющая жизнью страны, отделяющая себя от остального – "большого" – народа.

Однако спустя время стало ясно, что не только элита может управлять ситуацией в государстве, создавая свою – почти сектантскую – организацию. "Малым народом" могут стать и, в общем-то, маргинальные личности.

Именно такая ситуация сегодня вызрела сегодня и в Украине. Националистические силы, представленные ударными батальонами, устанавливают в стране свои правила, вдалбливают населению свои ценности.

Крайний (не последний, это точно) пример тому – переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Событие это, несомненно, ожидаемое – переименовывали же до этого Московский в проспект Бандеры, – но оттого не менее дикое. Ведь самый главный вопрос здесь: какое отношение в принципе Шухевич имеет к украинской столице? Кто он, простите, для нее?

С Ватутиным, меж тем, все понятно. Он не только был коренным киевлянином, но он и освобождал украинскую столицу от немецко-фашистских захватчиков. И в целом, надо сказать, немало сделал для города. То, что в Украине решили взять тотальный курс на декоммунизацию, не может ни фактически, ни психологически вырезать Ватутина из истории государства и города.

Более того, делать это значит скатываться не в средневековье даже, а в туземное общество, где пришел вождь, съев предыдущего вождя, и устанавливает свои правила.

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Без всей полноты истории, без цельного ее восприятия государство, народ обречены. Это не я сказал, а академик Лосев, к слову, немало пострадавший от советского режима.

Но, собственно, для чего Украине вообще знать Лосева? Если решения о переименовании улиц, проспектов принимаются именно что туземным способом. Пришли к зданию столичной мэрии люди в камуфляже. Потребовали, во-первых, признать воинов-добровольцев участниками боевых действий на Донбассе – дать им привилегии; во-вторых, переименовать тот самый проспект имени генерала Ватутина в проспект лидера УПА Романа Шухевича. И то, чего хотели, они добились.

Силовики вновь не сдержали бравых ребят. По окончании митинга те, прорвав полицейское оцепление, разобравшись с охраной, ворвались в зал заседаний. После чего мэру Виталию Кличко пришлось побеседовать с ними, а для него это, мы знаем, не самое легкое упражнение.

Ранее же, 30 мая, националисты штурмом взяли облсовет во Львове, заодно выломав и двери, являющиеся архитектурной ценностью XVIII века. Радикалы требовали амнистии для бывших участников АТО в Донбассе. Хотя, возможно, они просто были порядком голодны. Не зря ведь забрали два ящика с водой и прямо в кафе облсовета съели всю имеющуюся еду.

Меж тем, депутат Верховной Рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий уже заявил, что активисты партии готовы штурмовать областные советы по всей Украине. И на самом деле это не просто эффектные, запугивающие слова, а – руководство к действию. Потому что безнаказанность всегда порождает криминал.

Когда задается вопрос: "Отчего радикалы чувствуют сегодня в Украине такую свободу?", – ответ очевиден – им разрешают это делать. И на то есть несколько причин.

Во-первых, желание власти иметь цепных псов, которые при должных вознаграждениях и обещаниях смогут защитить режим. Одно дело штурмовать облсоветы, а другое – восставать лично против Петра Порошенко и его команды. Вот тут могут быть серьезные расхождения, и силовики уже будут действовать иными – более жесткими – методами.

Но в свое время Виктор Янукович для отвлечения "оранжевого" электората взрастил партию "Свобода", и к чему это привело в итоге? К тому, что "Свобода" стала одним из катализаторов и столпов Евромайдана. Режим Януковича пал.

И нынешняя власть, якшаясь с добробатами, это, как бы карикатурно ее ни изображали, прекрасно понимает. Как минимум, на подсознании. И потому вторая причина, из-за которой националисты чувствуют себя в Украине столь вольно – страх. Страх того, что в определенный момент данная сила выйдет из приемлемых рамок, если уже не вышла, и примет другую сторону. А это – весомый фактор.

Тем более, что среди националистов, безусловно, хватает идейных людей, но есть среди них и банальные коммерсанты – те, кто за должное финансирование может принять сторону оппонента. Даже сторонников генерала Ватутина. Такие случаи история знает.

Разобраться с националистами быстро и эффективно – не получится. Как не получится и свести их вольность на нет; слишком многое им уже позволили. Поэтому в упорядоченной матрице, которую выстраивает сегодня Порошенко, добробаты являются едва ли не главным амбивалентным фактором. Уверен, этим соответствующие силы постараются воспользоваться.

А в целом даже забавно, что вот так – в центре Европы, в XXI веке судьбу европейской страны определяют националисты-маргиналы, в общем-то, давно вышедшие из моды. Мог ли Огюстен Кошен предположить такой сюжет о "малом народе"?

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