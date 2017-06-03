Вся националистическая рать: от "Свободы" и "Азова" до Яроша

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Придя к власти благодаря усилиям националистов, политики в знак благодарности разделили с ними монополию на насилие в государстве. Теперь последователи Бандеры и Шухевича не стесняются вмешиваться в серьезные государственные вопросы, и в своих действиях опираются исключительно на грубую силу.

Быть националистом в сложившейся в стране ситуации стало чем-то вроде модного тренда. Благодаря красно-черной нашивке на рукаве, порой, можно решить любые, даже бытовые, вопросы. Не мудрено, что патриотических группировок в Украине сейчас насчитывается не одна-две, а почти с десяток.

Заручившись поддержкой политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, корреспондент РИА Новости Украина систематизировал активно действующие в стране движения национал-патриотов.

"Правый сектор": в режиме ожидания

По сути, главная движущая сила Революции достоинства, никому неизвестный до этого "Правый сектор", после победы Майдана стал главной "пугалкой" прежней власти. Откровенно побаивались его и представители новой. Ведь для боевых националистов не представляло особого труда перевернуть вверх дном кабинет чиновника, а то и попросту засунуть того в мусорный бак.

"Во время Майдана "ПС" появился, казалось бы, из ниоткуда, но впоследствии стало понятно, что за этой силой стоит Игорь Коломойский", - говорит Андрей Золотарев. "Сначала лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош прошел в Раду как мажоритарщик из Днепропетровской области, а уже на местных выборах политсила стала удобрением для УКРОПа Коломойского. Сейчас проект, по сути, заморожен — Ярош ушел, а организация существует только номинально. В отличие от других националистических сил, в рядах "ПС" было немало людей, получивших реальный боевой опыт. Думаю, что-то осталось у них и на "черный день", так что я не стал бы полностью обнулять это движение. В любой момент эти ребята могут вынырнуть под другим флагом и в ином качестве".

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"Свобода": по следам Муссолини

Как и "Правый сектор", объединение "Свобода" принимало активное участие в событиях зимы 2014-го года, но так и не смогло собрать для себя каких-то политических дивидендов. Если Виталий Кличко и Арсений Яценюк вскоре стали высокими государственными чиновниками, то их товарищ по тройке лидеров Майдана Олег Тягныбок, проиграв выборы в Раду, надолго выпал из политического пространства.

"Во время событий Майдана "Свобода" была единственной политической партией, которая располагала силовым крылом", — говорит Золотарев. "Если мы посмотрим число погибших зимой 2014-го, то увидим, что большинство из них как раз были представителями этой партии. Если говорить о сравнениях, то "Свобода" больше напоминает фашистскую партию в Италию времен Бенито Муссолини. Эти ребята придерживаются идеологии интегрального национализма, в экономической части "Свобода" предлагает абсолютно левацкую программу. Но в силу склонности к внешним эффектам, показухе и неумении организовать управленческие задачи поход "свободовцев" во власть оказался для них роковым. Тем не менее, партия имеет достаточно сильные позиции в ряде горсоветов, Киеве, Львове. Учитывая низкие рейтинги "Народного фронта", у "Свободы" есть все шансы вернуться в высшую лигу украинской политики".

"Азов"/"Нацкорпус": цепные псы Авакова

Весной 2014-го года глава МВД Арсен Аваков сообщил о том, что принято решение о создании специальных подразделений патрульно-постовой службы МВД Украины "на основе гражданских формирований". Собственно, начало батальону "Азов" было положено 4 мая, во время совещания при участии Олега Ляшко, Игоря Мосийчука и Дмитрия Корчинского. На встрече было решено объединить две группы — активистов Автомайдана и ультранационалистов Мосийчука, а также киевских футбольных фанатов.

Частично батальон финансировался из госбюджета, а также из частных пожертвований и помощи бизнесменов, в частности олигархов Игоря Коломойского и Сергея Таруты. Азов, Вконтакте Сеющий смерть "Азов": реакция в соцмедиа

А по окончании активной фазы боевых действий на Донбассе "азовцы" вернулись на места и вскоре образовали политическую силу, "Нацкорпус".

"Если "Свободу" можно сравнить с итальянскими фашистами, то "Нацкорпус", скорее, напоминает германских националистов", — считает Золотарев. "В экономической части у них левая риторика, но ориентация не на этническую, а расовую составляющую. На лицо явная склонность представителей этой группировки к язычеству, рунам. Сама по себе эмблема "Азова", нацистский волчий крюк, более чем красноречива. Движение стало прибежище нацистов, что, собственно, отметили в США — американцы сделали все, чтобы их финансовая помощь не дошла до "азовцев". "Нацкорпус" — полититехнологический национальный неуправляемый элемент. Демонстрируя независимость от Арсена Авакова, "Нацкорпус" участвует во всех политических комбинациях главы МВД. "Ястребы" руками радикалов запугивают президента, которого толкают к авторитарно-тоталитарным решениям. Цель — превратить Порошенко в глазах в Европы в неадекватного диктатора, которого пора убирать", — считает эксперт.

"ОУН": короли пиара

В информационном пространстве "Организация украинских националистов" под предводительством Николая Коханивского появилась относительно недавно. По словам членов организации, они помогали свергнуть власть Януковича на Майдане, а потом ездили воевать на Донбасс. Тем не менее, гораздо больше о деятельности "ОУН" известно по их пиар-акциям. Не пустить православный Крестный ход в Киев, воевать с советскими памятниками, угрожать ветеранам Великой Отечественной — в этом Кохановскому и "побратимам" нет равных.

"ОУН — куда более мелкая и влиятельная, но не менее радикальная группировка, которая еще во времена Януковича выступала в роли, такого себе, "агента провокатора". Как правило, подобные организации находятся под полным контролем спецслужб и используются для разных комбинаций вроде Дня Победы в Киеве. ОУН под руководством Кохановского как раз в такой ипостаси и светился", — комментирует Золотарев.

"Белый молот", "ДИЯ" Дмитрия Яроша: на обочине

Существуют и время от времени заявляют о себе в тех или иных ситуациях другие организации националистического толка. Речь об отколовшихся от "Правого сектора" "Белом молоте" и "Дие" Дмитрия Яроша.

"Белый молот" — мелкая группировка, которая находилась вместе с "Правым сектором" в Доме профсоюзов", — говорит Золотарев. "По тем или иным причинам, в частности, неуправляемости ее вожаков, была выдавлена на маргенесс. "Белому молоту" не предоставили ни медиа, ни финансовой поддержки. Как таковая организация существуют, но без особого энтузиазма. Что до движения Дмитрия Яроша, то пока эта организация находится в законсервированном состоянии, в ожидании лучших времен".