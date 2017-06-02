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    Национализм дискредитирован и означает уже нацизм. Комментарий Коцабы

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    Дело против журналиста Коцабы (7)

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    Журналист и инициатор акции "Я против мобилизации" Руслан Коцаба считает, что в настоящее время "перемешались понятия". Если ранее слова "патриот", "националист" и "нацист" несли разный смысл, то сейчас национализм фактически означает нацизм.
    Перший Козацький/Youtube

    В комментарии журналистам Руслан Коцаба заявил: "У нас настолько перемешались все дефиниции, понятия, что мы не понимаем, что такое "левый", что такое "правый". И классических левых, и классических правых сейчас нет. Сейчас более того, если взять градацию, скажем, правых — то есть патриот, националист и нацист, — то сейчас фактически слово "национализм" так дискредитировано, что оно означает нацизм".

    Руслан Коцаба
    РИА Новости Украина
    В центре Киева националисты напали на журналиста Коцабу. Не в первый раз

    Накануне Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил оправдательный приговор Коцабе. Таким образом, он удовлетворил кассационную жалобу, которую подали представители Генпрокуратуры на решение Ивано-Франковского областного апелляционного суда, оправдавшего журналиста.

    Коцаба заявил, что находится в шоке от принятого решения и связывает кассационную жалобу прокуроров на оправдательный приговор с "попыткой представителей власти отвлечь общественность от текущих проблем в Украине", так как "власти нужна агрессия".

    При этом журналист заявил о намерении публично отстаивать свою правоту и пользоваться возможностями СМИ для выражения мнения. Ранее суд приговорил Коцабу к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена".

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    Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

    В июле 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Коцаба заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей.

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