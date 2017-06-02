Национализм дискредитирован и означает уже нацизм. Комментарий Коцабы

В комментарии журналистам Руслан Коцаба заявил: "У нас настолько перемешались все дефиниции, понятия, что мы не понимаем, что такое "левый", что такое "правый". И классических левых, и классических правых сейчас нет. Сейчас более того, если взять градацию, скажем, правых — то есть патриот, националист и нацист, — то сейчас фактически слово "национализм" так дискредитировано, что оно означает нацизм".

Накануне Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил оправдательный приговор Коцабе. Таким образом, он удовлетворил кассационную жалобу, которую подали представители Генпрокуратуры на решение Ивано-Франковского областного апелляционного суда, оправдавшего журналиста.

Коцаба заявил, что находится в шоке от принятого решения и связывает кассационную жалобу прокуроров на оправдательный приговор с "попыткой представителей власти отвлечь общественность от текущих проблем в Украине", так как "власти нужна агрессия".

При этом журналист заявил о намерении публично отстаивать свою правоту и пользоваться возможностями СМИ для выражения мнения. Ранее суд приговорил Коцабу к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена".

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Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

В июле 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Коцаба заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей.