Проспект Шухевича и национализация Киева

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Столичный горсовет "порадовал" всю Украину очередным переименованием. Киевский городской совет 1 июня проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект главнокомандующего УПА Романа Шухевича. А ведь помнится в декабре 2016 года столичный горсовет отказался от такого переименования. Но и теперь решение горсовета не окончательно — его должен одобрить еще и столичный мэр Виталий Кличко.

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Скандальное переименование вызвало немало возмущений и споров в украинском сегменте соцсетей: "Ватутин командовал освобождением Киева от фашистов. Роман Шухевич командовал подразделением вермахта Нахтигаль. Это все, что думающему человеку достаточно знать о нынешней власти"; "Никаким "оберштурмфюрером СС" Роман Шухевич не был. Чтобы попасть в СС, нужно было представить документы о своем арийском происхождении". "Демократичность процедуры разбирать не будем. Отметим только, что во время голосования в зале находились люди в камуфляже…", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook