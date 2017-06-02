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    Аналитика и комментарии

    Проспект Шухевича и национализация Киева

    (обновлено: )21110
    Нет в столице больше проспекта Ватутина — зато есть проспект Шухевича. А в соцсетях появился еще один скандал, обросший немыслимым количеством комментариев. Что же пишут об этом историческом во всех смыслах событии простые украинцы?
    Киев с высоты птичьего полета
    RIA News Сергей Тышковец

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Столичный горсовет "порадовал" всю Украину очередным переименованием. Киевский городской совет 1 июня проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект главнокомандующего УПА Романа Шухевича. А ведь помнится в декабре 2016 года столичный горсовет отказался от такого переименования. Но и теперь решение горсовета не окончательно — его должен одобрить еще и столичный мэр Виталий Кличко. 

    Смотрите также: Неспокойная мэрия. Драка в Киевсовете между полицией и бойцами добробатов

    Скандальное переименование вызвало немало возмущений и споров в украинском сегменте соцсетей: "Ватутин командовал освобождением Киева от фашистов. Роман Шухевич командовал подразделением вермахта Нахтигаль. Это все, что думающему человеку достаточно знать о нынешней власти"; "Никаким "оберштурмфюрером СС" Роман Шухевич не был. Чтобы попасть в СС, нужно было представить документы о своем арийском происхождении". "Демократичность процедуры разбирать не будем. Отметим только, что во время голосования в зале находились люди в камуфляже…", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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