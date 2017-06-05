Ужас Порошенко. Националисты показывают силу и берут власть - политологи

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

У президента Порошенко очевидно нет силового ресурса для "зачистки" правого поля, националистов, которые все чаще запугивают главу государства силовыми акциями. Об этом на круглом столе в РИА Новости Украина рассказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, "горячий прием" Порошенко в Быковне сильно перепугал президента.

"Понятно, что если бы он был в силе, если бы у него был подавляющий силовой ресурс и он бы реализовывал задачу восстановления монополии государства на насилие… То тогда бы можно было показать диких, буйных — а у нас нет нормальных националистов, нацистов: у нас нацюки — гибрид националиста с крысой. Нападают стаями, со спины.

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Если поставить пропагандистскую задачу — за полгода будет полная общественная поддержка для реализации серьезной зачистки. Но очевидно, что такого силового ресурса у президента нет. Очевидно, что он радикальных правых боится. Тем более, что они уже попробовали крови, подержали в руках оружие, оставили его про запас — по душу президента. Для них он "Вальцман", "барыга"— сообщил эксперт.

Очевидно, что Порошенко гонят в тоннель, продолжил он: мы опять увидели захваты советов. Политолог спрогнозировал, что неделю-другую будут новые резонансные решения власти — может быть, введение визового режима с РФ.

"Полтора-два месяца и мы будем лицезреть кульминацию этой многоходовочки", — заявил Золотарев.

Власть захватывает власть

Когда "Азов" захватывает областные советы, фактически, их захватывает власть, подчеркнула директор консалтинговой компании Партия власти Елена Дьяченко. Азов, напомнила она, это часть национальной гвардии, руководимой непосредственно министром внутренних дел: поэтому то, что бездействует в первую очередь полиция — это объяснимо.

"С другой стороны, цена коалиции для президента — постоянная угроза военного переворота. Он живет в ней уже достаточно долго. А другие националисты, которые принимали участие в захвате львовского облсовета (Свобода и другие), я не понимаю, что хуже для них — что их использовали вслепую и это говорит об их недалекости, или что они за это взяли деньги. И то, то — хуже. Поэтому облсоветы захватывала власть, правоохранительные органы, по большому счету, возглавляемые мандатом народного депутата", — заявила эксперт.

Украина продолжает жить в революционной парадигме — революция углубляется с каждым днем, разрушаются все основы государственности, отметил политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

"Учитывая самоустранение украинского государства от дел на территории данного государства, мы не можем ожидать чего-либо, кроме таких радикальных шагов", — сделал прогноз политолог, добавив, что центральная власть и дальше будет терять влияние.

Политика третьего мира

С политтехнологической точки зрения националисты сейчас демонстрируют момент силы, сообщил Андрей Золотарев: когда они заходят в Киевсовет и с мордобоем вынуждают принять то, что им надо — вот вам и пример, как власть, лежащая на улице, подбирается теми, у кого есть момент силы, кто уже получил часть монополии на насилие в государстве.

"Народному фронту", который считается главной движущей силой условной партии войны, сейчас не нужен электорат, уверена Елена Дьяченко.

"Если бы Народному фронту" нужен бы был электорат, то в первую очередь они получали бы голоса, хвалясь в тех сферах, где им удалось захватить министерские портфели. Но как мы видим, охрана правопорядка, обеспечение безопасности, обеспечение реализации верховенства права и другие сферы, где они руководят, не представляют для них интереса. Другими словами, им все равно, что мы о них думаем, как мы проголосуем, потому что выборы, по большому счету, этим людям не нужны. Они по-другому видят власть, не видят прихода к власти через выборы. … Им плевать на электорат. Они власть видят в виде захватов", — заявила эксперт.

А Андрей Золотарев добавил, что если в Украине экономика катится в третий мир, то и политика будет третьего мира со всеми его прелестями, а фактор силы наряду с телевизором и деньгами стал одним из столпов украинской политики.

Главная проблема украинского национализма

В то же время, нищенское убогое ВВП пока спасает Украину от перспективы авторитарной диктатуры, реинкарнации Адольфа Гитлера, считает Золотарев.

"Потому что если взять Адольфа Гитлера середины 30-х годов: ветеран войны (считай, участник АТО), был ранен, любил маму, сентиментален, вегетарианец, не пьет, не курит, в коррупционных связях не замечен — идеальный образ для украинского политика. Самое интересное было потом, после Хрустальной ночи, дальше Чехия, Польша, вторжение в СССР, концлагеря и так далее… А 38-й год: Гитлер — человек года в журнале Time", — напомнил политолог.

Проблема же украинского национализма, заявил эксперт, в маргинальности, местечковости.

"Когда людей волнуют языковые квоты, а не то, что в стране эпидемия туберкулеза… Когда люди устраивают погромы ливанского кафе в центре столицы и их абсолютно не волнует, что Украина уже в следующем году прекратит свое существование как авиационная и космическая держава… То есть национализм имеет право на существование, но не как фейковая, а как реальная забота об интересах об интересах политической нации и государства. А у нас, увы, миссия украинских националистов — делать сильнее все то, с чем они на словах борются", — подытожил Андрей Золотарев.