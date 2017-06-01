Штурм Киевсовета. "Правый" переворот все реальнее - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг, 1 июня бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет. В ответ полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В столкновениях в Киевсовете принимали участие представители "Правого сектора", "Свободы", "Азова" и С14. Нациоаналисты потребовали от городского совета "предоставить социальные гарантии участникам боевых действий от добровольческих подразделений, не оформленных официально".

Читайте также: Накроет всех. Националисты анонсировали штурмы госучреждений

По мнению политического эксперта, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, разговоры о риске "правого" переворота могут приобрести не гипотетический, а реальный оттенок.

Штурм горсоветов во Львове и Киеве — с одной стороны, явная и яркая демонстрация силы национал-радикальных элементов. С другой — это действия, которые ставят президента Петра Порошенко на растяжку. Власть даже если захочет, попросту не сможет отреагировать какими-то ответными действиями. Ведь, по сути, руководство страны поделилось с "правыми" радикалами монополией на насилие, дав тем право на патриотическую франшизу. Которая в последствии стала чем-то вроде индульгенции", — отметил Золотарев.

informator.news Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

В качестве наглядного примера политолог привел нашумевшую историю с охранниками нардепа Дмитрия Яроша, которые избили таксиста, насильно заставив того отвечать на лозунг "Слава Украине".

"Теперь уголовное дело возбуждают не против патриотов-хулиганов, а против самого водителя. Сегодня радикалы-националисты благодаря действующей власти встали вне закона и над законом. И уже эту монополию на насилие без "ночи длинных ножей" власть восстановить не в состоянии. Совершенно ясно, что останется кто-то один. Ситуация, когда разрушена монополия на насилие может оказаться роковой как для государства, так и для "правых". Кто кого — покажет время", — говорит Золотарев.