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    Штурм Киевсовета. "Правый" переворот все реальнее - Золотарев

    Тема:

    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве (18)

    (обновлено: )41960
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, поделившись с радикалами монополией на насилие, руководство страны поставило себя в крайне незавидное положение.
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов
    informator.news

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В четверг, 1 июня бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет. В ответ полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

    В столкновениях в Киевсовете принимали участие представители "Правого сектора", "Свободы", "Азова" и С14. Нациоаналисты потребовали от городского совета "предоставить социальные гарантии участникам боевых действий от добровольческих подразделений, не оформленных официально".

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    По мнению политического эксперта, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, разговоры о риске "правого" переворота могут приобрести не гипотетический, а реальный оттенок.

    Штурм горсоветов во Львове и Киеве — с одной стороны, явная и яркая демонстрация силы национал-радикальных элементов. С другой — это действия, которые ставят президента Петра Порошенко на растяжку. Власть даже если захочет, попросту не сможет отреагировать какими-то ответными действиями. Ведь, по сути, руководство страны поделилось с "правыми" радикалами монополией на насилие, дав тем право на патриотическую франшизу. Которая в последствии стала чем-то вроде индульгенции", — отметил Золотарев.

    informator.news
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

    В качестве наглядного примера политолог привел нашумевшую историю с охранниками нардепа Дмитрия Яроша, которые избили таксиста, насильно заставив того отвечать на лозунг "Слава Украине".

    "Теперь уголовное дело возбуждают не против патриотов-хулиганов, а против самого водителя. Сегодня радикалы-националисты благодаря действующей власти встали вне закона и над законом. И уже эту монополию на насилие без "ночи длинных ножей" власть восстановить не в состоянии. Совершенно ясно, что останется кто-то один. Ситуация, когда разрушена монополия на насилие может оказаться роковой как для государства, так и для "правых". Кто кого — покажет время", — говорит Золотарев.

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