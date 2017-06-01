Бойцы добробатов штурмуют Киевсовет, полиция применила газ

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ, сообщает Информатор.

Издание отмечает, что решение о признании добровольцев участниками войны не было принято во втором чтении.

informator.news Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

"Участники акции пытались пройти в сессионный зал, но их оттеснили полицейские", — сказано в сообщении.

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На странице С14 News в Facebook сообщается, что в столкновениях участвовали представители "Правого сектора", "Свободы", "Азова" и С14. Они требуют от городского совета "предоставить социальные гарантии участникам боевых действий от добровольческих подразделений, не оформленных официально".

В апреле сообщалось, что статус участника военных действий получили 199 114 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил.