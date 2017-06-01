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    Бойцы добробатов штурмуют Киевсовет, полиция применила газ

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    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве (12)

    (обновлено: )102270
    В столкновениях участвуют представители "Правого сектора", "Свободы", "Азова" и С14. Националисты требуют "предоставить социальные гарантии участникам боевых действий от добровольческих подразделений, не оформленных официально".
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов
    informator.news

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ, сообщает Информатор.

    Издание отмечает, что решение о признании добровольцев участниками войны не было принято во втором чтении.

    informator.news
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

    "Участники акции пытались пройти в сессионный зал, но их оттеснили полицейские", — сказано в сообщении.

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    На странице С14 News в Facebook сообщается, что в столкновениях участвовали представители "Правого сектора", "Свободы", "Азова" и С14. Они требуют от городского совета "предоставить социальные гарантии участникам боевых действий от добровольческих подразделений, не оформленных официально".

    В апреле сообщалось, что статус участника военных действий получили 199 114 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил.

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