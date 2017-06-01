Власти оценили убытки от штурма облсовета во Львове

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КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Руководитель аппарата Львовского облсовета Валентин Харлов сообщил, что убытки от штурма здания 30 мая составили 15,95 тысячи гривен.

В ходе сессии облсовета Харлов уточнил, что повреждение дверей и окон оценили в 12 тысяч гривен, а повреждение стульев — в 3 тысячи гривен.

Как сообщает агентство "Украинские новости", выломанные двери являются архитектурной ценностью XVIII века.

"Также протестующие украли два ящика с водой из кафе облсовета и прямо на месте съели находящуюся в кафе еду", — сказано в сообщении.

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Во вторник националисты ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников АТО в Донбассе. Главный врач городской больницы Львова №8 Василий Обаранец сообщил, что в ходе штурма пострадали 11 человек.

Позже депутат Верховной Рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что активисты партии готовы штурмовать областные советы по всей Украине и требовать амнистии для военных-участников АТО в Донбассе.