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    Общество

    Власти оценили убытки от штурма облсовета во Львове

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    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве (14)

    (обновлено: )6920
    По данным СМИ, протестующие украли два ящика с водой из кафе облсовета и прямо на месте съели находящуюся в кафе еду. Также они повредили двери, окна и стулья.
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Руководитель аппарата Львовского облсовета Валентин Харлов сообщил, что убытки от штурма здания 30 мая составили 15,95 тысячи гривен.

    В ходе сессии облсовета Харлов уточнил, что повреждение дверей и окон оценили в 12 тысяч гривен, а повреждение стульев — в 3 тысячи гривен.

    Как сообщает агентство "Украинские новости", выломанные двери являются архитектурной ценностью XVIII века.

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм Львовского облсовета. Кадры с места инцидента

    "Также протестующие украли два ящика с водой из кафе облсовета и прямо на месте съели находящуюся в кафе еду", — сказано в сообщении.

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    Во вторник националисты ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников АТО в Донбассе. Главный врач городской больницы Львова №8 Василий Обаранец сообщил, что в ходе штурма пострадали 11 человек.

    Позже депутат Верховной Рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что активисты партии готовы штурмовать областные советы по всей Украине и требовать амнистии для военных-участников АТО в Донбассе.

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