Штурм Львовского облсовета. Кадры с места инцидента

Во вторник местные львовские СМИ сообщили, что в здание Львовского областного совета ворвалась сотня "неуправляемых" молодых людей, среди которых звучала русская речь.

Мужчины, называвшие себя представителями националистических организаций, ворвались в сессионный зал, где пустили газ. Бросая дымовые шашки, люди выкрикивали националистические лозунги.

По данным врача, в результате штурма облсовета пострадали 11 человек, среди которых две женщины и девять правоохранителей.

Смотрите также: Масштабный прорыв трубы в Киеве: как ликвидируют последствия