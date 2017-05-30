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    Фотоленты

    Штурм Львовского облсовета. Кадры с места инцидента

    (обновлено: )25201
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм львовского облсовета
    facebook.com/K.Slyusarchuk
    Штурм львовского облсовета
    facebook.com/K.Slyusarchuk
    Штурм львовского облсовета
    facebook.com/K.Slyusarchuk
    Штурм львовского облсовета
    facebook.com/K.Slyusarchuk
    Штурм львовского облсовета
    facebook.com/K.Slyusarchuk
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм львовского облсовета
    соцсети
    Штурм львовского облсовета
    соцсети

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    Во вторник местные львовские СМИ сообщили, что в здание Львовского областного совета ворвалась сотня "неуправляемых" молодых людей, среди которых звучала русская речь.

    Мужчины, называвшие себя представителями националистических организаций, ворвались в сессионный зал, где пустили газ. Бросая дымовые шашки, люди выкрикивали националистические лозунги.

    По данным врача, в результате штурма облсовета пострадали 11 человек, среди которых две женщины и девять правоохранителей.

    Смотрите также: Масштабный прорыв трубы в Киеве: как ликвидируют последствия

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