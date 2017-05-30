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    Врач назвал число пострадавших при штурме облсовета во Львове

    (обновлено: )11110
    По словам врача, за медицинской помощью обратились две женщины. Также он сообщил, что помощь потребовалась девяти работникам правоохранительных органов.
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В столкновениях в ходе штурма Львовского областного совета пострадали 11 человек, сообщил главный врач городской больницы Львова №8 Василий Обаранец.

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
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    "За помощью обратились две женщины… Также за помощью обратились девять работников правоохранительных органов", — цитирует слова врача пресс-служба Львовского городского совета.

    Как сообщил Обаранец, одна женщина обратилась за помощью в медучреждение с ожогами тела, вторая – с незначительными травмами.

    Во вторник местное интернет-издание Zaxid.net сообщило, что радикалы ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе.

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