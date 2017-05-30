Потасовка во Львовском облсовете: пострадала беременная журналистка

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Беременная журналистка телеканала "Первый западный" пострадала в результате потасовки в сессионном заде Львовского областного совета, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что во вторник в здание Львовского областного совета ворвалась сотня "неуправляемых" молодых людей, среди которых звучала русская речь. Мужчины, называющиеся себя представителями националистических организаций, ворвались в сессионный зал, где пустили газ. Бросая дымовые шашки, люди выкрикивали националистические лозунги.

Сообщается, что девушку забрала скорая, существует угроза выкидыша.

"Наша журналистка была очень близко возле двери облсовета, где были потасовки. Она надышалась дымом от файеров и слезоточивым газом, а еще в целом это — стресс и, возможно, ее кто-то толкнул. Сейчас она госпитализирована из-за угрозы выкидыша", — цитирует завотдела информационных программ канала Светлану Ровенчак portal.lviv.ua.

В работе сессии объявлен перерыв.