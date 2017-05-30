наверх
30.05.201719:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Покой им только снится. Захват и беспорядки в Львовской ОГА

    (обновлено: )31802
    У ворвавшихся на сессию Львовского облсовета не было цели срывать ее, заверяет начальник штаба "Национального корпуса" Львовщины Святослав Серый. Хотели только поставить вопрос на голосование, добавляет он.
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org

    РИА Новости Украина

    Активисты утверждают, что не захватывали Львовского областного совета, но, если не будут выполнены их требования, они будут оставаться в помещении до следующей сессии. Об этом в комментарии ZIK сообщил начальник штаба "Национального корпуса" Львовщины Святослав Серый.

    "Мы решили зайти в административное здание, в общественное место, где может находиться каждый украинец. Нас начали оттеснять, нас начали запшикивать газовыми баллончиками, травить газом и так далее. 

    Люди в балаклавах
    УНИАН
    Националисты обещают штурмом взять имение Порошенко

    Мы прорвались внутрь, зашли на сессию Львовского областного совета. У нас не было цели ее срывать. Мы пришли сюда по справедливости – поставить вопрос на голосование, проголосовать и продолжить сессию. Мы предложили вариант, мы готовы выйти в холл, выйти из сессионного зала, оставить инициативную группу, выступить, поставить вопрос на голосование, проголосовать, пожать руки, поблагодарить друг другу и уйти. 

    К сожалению, председатель Львовского областного совета не пошел нам на уступки, сказав, что мы все должны покинуть здание. Но мы граждане Украины и в здании, которое принадлежит общине города Львова, имеем полное право находиться", – заявил Святослав Серый.

    "Мы не захватывали Львовского областного совета. Мы сейчас находимся внутри, но там открыты двери, Львовский областной совет работает – вот сейчас там общаются главы фракций. Никто ничего не баррикадировал, никто ничего не захватывал. Мы просто находимся в помещении, в котором имеем полное право находиться. И если не будут выполнены наши требования, мы будем там оставаться до следующей сессии Львовского областного совета", – добавил он. 

    Драка в Киевсовете, 18 мая 2017
    Скриншот видео/112 News
    Политика с кулаками: протесты, бунты, штурмы охватывают Украину

    Начальник штаба "Национального корпуса" Львовщины утверждает, что у членов их организации дымовых шашек не было. 

    "Были люди, граждане, которые присоединились к нашей акции — у нас акция была на много сотен людей. Возможно, кто-то из них взял и поджег эти дымовые шашки. Нам это самим не нравится, ребята тоже надышались дымом", – сказал он.

    Также Святослав Серый прокомментировал участие в сегодняшних событиях в областном совете русскоязычных граждан из других регионов.

    "У нас во Львове сейчас из-за того, что есть ситуация на Востоке, много переселенцев и каждый пятый говорит по-русски. В этом ничего удивительного нет. Просто это одна из таких зацепок. Пусть журналисты подойдут к этим ребятам, посмотрят на их награды за то, что они воевали на войне Украины с Россией, пусть посмотрят на их фотографии, где они волонтеры, они на фронте, где они занимаются общественной деятельностью, а потом говорят, на каком языке они говорят", — заявил он.

    Также Серый заверил, что специально на эту акцию из других регионов никто не приезжал. 

    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Лучше подуть на холодную воду. Соцсети обсудили штурм офиса ОУН

    "То есть из наших активистов, которых там было около 200, более половины – это львовяне. Некоторые приехали к нам в гости, остались на выходных и попали на эту акцию. Но они граждане Украины, они имеют полное право. Специально никто сюда никого не созывал, – добавил он. 

    При этом "в гости", по его словам, "приехало человек 25".

    Он сообщил также, что кроме их организации участие в сегодняшней акции принимала "Свобода", "Правый сектор" и "Сокол".

    Как сообщалось, в помещение Львовского областного совета ворвалась сотня неуправляемых парней. Они ворвались в сессионный зал, напустили газа, называли себя представителями националистических организаций. Бросая дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги. Но при этом было ощутимо русскоязычный акцент.

    Читайте также: А вы еще не привыкли? Соцсети и очередное резонансное убийство в Киеве

    Начальник штаба "Национального корпуса" Львовщины Святослав Серый ранее в комментарии IA ZIK объяснил, почему митингующие ворвались во Львовский облсовет: 

    "Мы обратились в областной совет с просьбой поддержать четыре основных требования манифеста: амнистию патриотов, продолжение земельного моратория, национализации российского капитала. Мы договорились, что будет поставлен этот вопрос и проголосован до 13.00. В 13.00 он не был проголосован. Мы захотели зайти внутрь помещения. Мы зашли, чтобы объяснить, что это национальные интересы. Если они нас поддержат и подтвердят, это пойдет к Президенту". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Нидерландов
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Микрофон
    Взять и запретить. Культурная война с РФ