Покой им только снится. Захват и беспорядки в Львовской ОГА

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РИА Новости Украина

Активисты утверждают, что не захватывали Львовского областного совета, но, если не будут выполнены их требования, они будут оставаться в помещении до следующей сессии. Об этом в комментарии ZIK сообщил начальник штаба "Национального корпуса" Львовщины Святослав Серый.

"Мы решили зайти в административное здание, в общественное место, где может находиться каждый украинец. Нас начали оттеснять, нас начали запшикивать газовыми баллончиками, травить газом и так далее.

Мы прорвались внутрь, зашли на сессию Львовского областного совета. У нас не было цели ее срывать. Мы пришли сюда по справедливости – поставить вопрос на голосование, проголосовать и продолжить сессию. Мы предложили вариант, мы готовы выйти в холл, выйти из сессионного зала, оставить инициативную группу, выступить, поставить вопрос на голосование, проголосовать, пожать руки, поблагодарить друг другу и уйти.

К сожалению, председатель Львовского областного совета не пошел нам на уступки, сказав, что мы все должны покинуть здание. Но мы граждане Украины и в здании, которое принадлежит общине города Львова, имеем полное право находиться", – заявил Святослав Серый.

"Мы не захватывали Львовского областного совета. Мы сейчас находимся внутри, но там открыты двери, Львовский областной совет работает – вот сейчас там общаются главы фракций. Никто ничего не баррикадировал, никто ничего не захватывал. Мы просто находимся в помещении, в котором имеем полное право находиться. И если не будут выполнены наши требования, мы будем там оставаться до следующей сессии Львовского областного совета", – добавил он.

Начальник штаба "Национального корпуса" Львовщины утверждает, что у членов их организации дымовых шашек не было.

"Были люди, граждане, которые присоединились к нашей акции — у нас акция была на много сотен людей. Возможно, кто-то из них взял и поджег эти дымовые шашки. Нам это самим не нравится, ребята тоже надышались дымом", – сказал он.

Также Святослав Серый прокомментировал участие в сегодняшних событиях в областном совете русскоязычных граждан из других регионов.

"У нас во Львове сейчас из-за того, что есть ситуация на Востоке, много переселенцев и каждый пятый говорит по-русски. В этом ничего удивительного нет. Просто это одна из таких зацепок. Пусть журналисты подойдут к этим ребятам, посмотрят на их награды за то, что они воевали на войне Украины с Россией, пусть посмотрят на их фотографии, где они волонтеры, они на фронте, где они занимаются общественной деятельностью, а потом говорят, на каком языке они говорят", — заявил он.

Также Серый заверил, что специально на эту акцию из других регионов никто не приезжал.

"То есть из наших активистов, которых там было около 200, более половины – это львовяне. Некоторые приехали к нам в гости, остались на выходных и попали на эту акцию. Но они граждане Украины, они имеют полное право. Специально никто сюда никого не созывал, – добавил он.

При этом "в гости", по его словам, "приехало человек 25".

Он сообщил также, что кроме их организации участие в сегодняшней акции принимала "Свобода", "Правый сектор" и "Сокол".

Как сообщалось, в помещение Львовского областного совета ворвалась сотня неуправляемых парней. Они ворвались в сессионный зал, напустили газа, называли себя представителями националистических организаций. Бросая дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги. Но при этом было ощутимо русскоязычный акцент.

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Начальник штаба "Национального корпуса" Львовщины Святослав Серый ранее в комментарии IA ZIK объяснил, почему митингующие ворвались во Львовский облсовет:

"Мы обратились в областной совет с просьбой поддержать четыре основных требования манифеста: амнистию патриотов, продолжение земельного моратория, национализации российского капитала. Мы договорились, что будет поставлен этот вопрос и проголосован до 13.00. В 13.00 он не был проголосован. Мы захотели зайти внутрь помещения. Мы зашли, чтобы объяснить, что это национальные интересы. Если они нас поддержат и подтвердят, это пойдет к Президенту".