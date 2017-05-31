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    Общество

    "Нацкорпус" разбил палаточный городок под Львовским облсоветом

    Тема:

    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета (9)

    (обновлено: )16801
    Активисты "Национального корпуса" решили развернуть палаточный городок перед облсоветом, чтобы "в дальнейшем заставить депутатов выполнить взятые на себя обязательства".
    Палаточный городок Национального корпуса под Львовским облсоветом
    Facebook "Нацкорпуса"

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Активисты партии "Национальный корпус" разбили палаточный городок под стенами Львовского областного совета в среду, сообщает пресс-служба политсилы.

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Покой им только снится. Захват и беспорядки во Львовской ОГА

    Во вторник в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО. Лидер партии, внефракционный народный депутат Андрей Билецкий заявил, что члены партии "Национальный корпус" будут и дальше штурмовать областные советы в разных регионах Украины с требованием амнистии для участников АТО.

    "Активисты заняли помещение облсовета (накануне — Ред.) и согласились его освободить при условии, если депутаты проголосуют за их требования в четверг. Председатели фракций в присутствии журналистов поставили подписи, которые это гарантируют. Однако чтобы в дальнейшем заставить депутатов выполнить взятые на себя обязательства, активисты "Национального корпуса" решили развернуть палаточный городок перед облсоветом", — говорится в сообщении Нацкорпуса в Facebook.

    Facebook "Нацкорпуса"
    Палаточный городок "Национального корпуса" под Львовским облсоветом
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