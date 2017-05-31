"Нацкорпус" разбил палаточный городок под Львовским облсоветом

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Активисты партии "Национальный корпус" разбили палаточный городок под стенами Львовского областного совета в среду, сообщает пресс-служба политсилы.

Во вторник в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО. Лидер партии, внефракционный народный депутат Андрей Билецкий заявил, что члены партии "Национальный корпус" будут и дальше штурмовать областные советы в разных регионах Украины с требованием амнистии для участников АТО.

"Активисты заняли помещение облсовета (накануне — Ред.) и согласились его освободить при условии, если депутаты проголосуют за их требования в четверг. Председатели фракций в присутствии журналистов поставили подписи, которые это гарантируют. Однако чтобы в дальнейшем заставить депутатов выполнить взятые на себя обязательства, активисты "Национального корпуса" решили развернуть палаточный городок перед облсоветом", — говорится в сообщении Нацкорпуса в Facebook.