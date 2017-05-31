На абордаж! Штурм облсовета во Львове - не первый, не последний

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Штурм облсовета во Львове

Во вторник, 30 мая, в здание Львовского облсовета ворвались около ста националистов с надписями "Сокол" и "Нацкорпус", требуя амнистии для бывших участников АТО в Донбассе.

Как писали СМИ, бросая дымовые шашки, люди выкрикивали националистические лозунги.

В столкновениях в ходе штурма пострадали 11 человек, сообщил главврач городской больницы Львова №8 Василий Обаранец.

"За помощью обратились две женщины… Также за помощью обратились девять работников правоохранительных органов", — цитирует слова врача пресс-служба Львовского горсовета.

Как сообщил Обаранец, одна женщина обратилась за помощью в медучреждение с ожогами тела, вторая — с незначительными травмами.

Местные СМИ писали, что среди пострадавших оказалась и беременная журналистка телеканала "Первый западный". Девушку забрала скорая.

"Наша журналистка была очень близко возле двери облсовета, где были потасовки. Она надышалась дымом от файеров и слезоточивым газом, а еще в целом это — стресс и, возможно, ее кто-то толкнул. Сейчас она госпитализирована из-за угрозы выкидыша", — цитирует завотдела информационных программ канала Светлану Ровенчак portal.lviv.ua.

По факту столкновений полиция возбудила дело по статье "хулиганство".

В ходе захвата здания облсовета было выбито несколько окон, а также выломаны входные двери здания и сессионного зала. Из-за штурма здания облсовет перенес сессию на 1 июня.

В то же время начальник штаба "Нацкорпуса" Львовщины Святослав Серый заверил, что активисты не захватывали облсовета и дымовых шашек у членов их организации не было. Однако если не будут выполнены их требования, они будут оставаться в помещении до следующей сессии.

Только начало?

Тем временем, в "Нацкорпусе" предупредили — это только начало, а в планах — навестить и президента Петра Порошенко. Внефракционный депутат Рады и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий анонсировал штурмы облсоветов не только во Львове, но и по всей Украине.

"Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", — сказал Билецкий в эфире Эспрессо.TV.

Он также пообещал прийти с аналогичными требованиями и в Администрацию президента Петра Порошенко. "Потом, когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту", — добавил Билецкий.

Перед этим 20 мая националисты отправились с автопробегом к дому Порошенко под Киевом с требованием подписать принятый еще в конце прошлого года закон о проведении в Украине амнистии, которая распространяется и на участников военной операции в Донбассе.

Однако сам президент в это время находился в Германии на переговорах с канцлером Ангелой Меркель по Донбассу.

Градус накала растет

Градус напряжения в украинском обществе растет. Недовольные властью все чаще выходят на митинги, а также идут на штурм госучреждений.

Так, 25 мая неизвестные захватили кабинет председателя Госслужбы геологии и недр, пытаясь получить доступ к документам, печатям и сейфу.

По словам правоохранителей, было получено сообщение о минировании здания Госгеонедр, в результате чего была проведена экстренная эвакуация персонала.

Позже в Нацполиции уточнили, что захват кабинета в Киеве был недоразумением в связи со сменой руководства службы.

Штурм Киевсовета

В четверг, 18 мая, заседание Киевсовета было сорвано. Около 60 активистов, представляющие жителей аварийного дома по улице Милютенко 23-А, пытались прорваться в сессионный зал. Между ними и охраной Киевсовета произошла потасовка. Активисты обвинили власть в сознательном затягивании расселения жителей "дома-убийцы", который находится в опасном санитарном состоянии и угрожает жизни людей.

В результате драки двое правоохранителей получили телесные повреждения, еще троим — испортили одежду.

Начато уголовные производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По материалам из открытых источников интернет