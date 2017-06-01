Полиция задержала "спортсменов", штурмовавших Львовский облсовет

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КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Полиция задержала три микроавтобуса с молодыми людьми, которые, по данным правоохранителей, ворвались во Львовский облсовет. задержанные оказались жителями других областей, передает ТСН.

Во вторник, 30 мая, в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО.

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В результате столкновений пострадали беременная журналистка и 12 полицейских.

Как сообщается, в задержанных микроавтобусах находились 70 мужчин из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Среди них и двое несовершеннолетних. Сейчас всех подозреваемых опрашивают правоохранители.

"По словам водителей, которые там были и их везли, их наняли для перевозки спортсменов на какие-то соревнования во Львов. И действительно, те люди в автобусах сидели в спортивной форме, как спортсмены. Здесь они переоделись в другую одежду", — пояснил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.

По данным СМИ, большая часть активистов, ворвавшихся в облсовет, состояла из "русскоязычных националистов".

Ранее внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, комментируя события во Львове, заявил, что "Нацкорпус", если понадобится, будет штурмовать и другие госучреждения.