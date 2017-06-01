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    Общество

    Полиция задержала "спортсменов", штурмовавших Львовский облсовет

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    По данным полиции, в трех в задержанных микроавтобусах находились 70 мужчин из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
    Штурм львовского облсовета
    facebook.com/K.Slyusarchuk

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Полиция задержала три микроавтобуса с молодыми людьми, которые, по данным правоохранителей, ворвались во Львовский облсовет. задержанные оказались жителями других областей, передает ТСН

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    На абордаж! Штурм облсовета во Львове - не первый, не последний

    Во вторник, 30 мая, в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО.

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    В результате столкновений пострадали беременная журналистка и 12 полицейских.

    Как сообщается, в задержанных микроавтобусах находились 70 мужчин из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Среди них и двое несовершеннолетних. Сейчас всех подозреваемых опрашивают правоохранители.

    "По словам водителей, которые там были и их везли, их наняли для перевозки спортсменов на какие-то соревнования во Львов. И действительно, те люди в автобусах сидели в спортивной форме, как спортсмены. Здесь они переоделись в другую одежду", — пояснил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа. 

    По данным СМИ, большая часть активистов, ворвавшихся в облсовет, состояла из "русскоязычных националистов". 

    Ранее внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, комментируя события во Львове, заявил, что "Нацкорпус", если понадобится, будет штурмовать и другие госучреждения. 

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