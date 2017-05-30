Полиция завела дело из-за штурма Львовского облсовета

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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. По факту столкновений во Львовском областном совете возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции. Сообщается об 11 пострадавших правоохранителях.

"Сегодня, 30 мая, во время столкновений во Львовском областном совете охрану общественного порядка обеспечивали около 100 правоохранителей. Сейчас 11 сотрудников полиции обратились за медицинской помощью, из них девять — это работники управления патрульной полиции города Львова, двое других — работники Галицкого отдела полиции. Сейчас их осматривают врачи", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

"Вход в здание временно ограничен, правоохранители проводят первоочередные следственные действия", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что группа людей ворвалась в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе.