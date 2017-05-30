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    Общество

    Полиция завела дело из-за штурма Львовского облсовета

    (обновлено: )28403
    По данным полиции, 11 правоохранителей обратились за медицинской помощью, из них девять - это работники управления патрульной полиции города Львова, двое других - работники Галицкого отдела полиции.
    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. По факту столкновений во Львовском областном совете возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции. Сообщается об 11 пострадавших правоохранителях.

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм Львовского облсовета. Кадры с места инцидента

    "Сегодня, 30 мая, во время столкновений во Львовском областном совете охрану общественного порядка обеспечивали около 100 правоохранителей. Сейчас 11 сотрудников полиции обратились за медицинской помощью, из них девять — это работники управления патрульной полиции города Львова, двое других — работники Галицкого отдела полиции. Сейчас их осматривают врачи", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным полиции, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

    "Вход в здание временно ограничен, правоохранители проводят первоочередные следственные действия", — добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что группа людей ворвалась в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе. 

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