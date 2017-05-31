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    Общество

    Билецкий предупредил, что штурм облсовета во Львове - не последний

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    По словам народного депутата, в дальнейшем "Национальный корпус" планирует прийти с требованиями об амнистии участников АТО в Администрацию президента.
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Члены партии "Национальный корпус" будут и дальше штурмовать областные советы в разных регионах Украины с требованием амнистии для участников АТО по примеру штурма Львовского облсовета, который произошел накануне. С таким заявлением выступил лидер партии, внефракционный народный депутат Андрей Билецкий.

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Штурм Львовского облсовета. Кадры с места инцидента

    Во вторник в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО. 

    "Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", — сказал Билецкий в эфире Эспрессо.TV.

    Он также пообещал в дальнейшем прийти с аналогичными требованиями в Администрацию президента.

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    "Потом, когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту", — добавил Билецкий.

    Отметим, по данным СМИ, большая часть активистов, ворвавшихся в облсовет, состояла из "русскоязычных националистов". 

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