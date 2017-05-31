Билецкий предупредил, что штурм облсовета во Львове - не последний

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Члены партии "Национальный корпус" будут и дальше штурмовать областные советы в разных регионах Украины с требованием амнистии для участников АТО по примеру штурма Львовского облсовета, который произошел накануне. С таким заявлением выступил лидер партии, внефракционный народный депутат Андрей Билецкий.

Во вторник в помещение Львовского областного совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета. Они требовали принять их обращение к президенту, Кабмину, Верховной Раде, в котором, в частности, идет речь об амнистии участников АТО.

"Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", — сказал Билецкий в эфире Эспрессо.TV.

Он также пообещал в дальнейшем прийти с аналогичными требованиями в Администрацию президента.

Читайте также: А вы еще не привыкли? Соцсети и очередное резонансное убийство в Киеве

"Потом, когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту", — добавил Билецкий.

Отметим, по данным СМИ, большая часть активистов, ворвавшихся в облсовет, состояла из "русскоязычных националистов".