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    В Киеве проспект Ватутина переименовали в Шухевича

    (обновлено: )197113
    Сообщается, что на заседании Киевского городского совета также присутствовал сын Романа Шухевича — народный депутат Украины Юрий Шухевич.
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    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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    За данное решение проголосовали 69 депутатов.

    На заседании также присутствовал сын Шухевича — народный депутат Украины Юрий Шухевич. 

    В декабре 2016 года столичный горсовет отказался переименовывать проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, не поддержав соответствующее решение.

    в Украине и запрете пропаганды их символики "от 9 апреля 2015 года №317-VII", – говорится в сообщении.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов"", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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