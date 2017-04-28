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    Эксперт о переименовании улиц в Одессе: следующий - Киев

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    Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков прокомментировал и скандальную историю с переименованиями улиц в Одессе.
    РИА Новости Украина, youtube

    "Мне кажется, это проявление тех процессов, которые идут на Юге и Востоке, и которые вскорости, думаю, пойдут и в центре Украины – и в Киеве. Это возвращение некоторых позиций, которые были слишком рьяно заменены на некие новые гуманитарно-пропагандистские вещи, в том числе с названием улиц, памятниками, переименованием городов и так далее", – заявил эксперт. 

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    По его словам, это происходит, потому что в данном случае власть в горсовете является выразителем настроений людей. 

    "Одесса, вы знаете, город непростой. Исполнительная власть сегодня в Одессе не выражает мнения значительной части населения. Поэтому в данном случае, мне кажется, это положительный сигнал, что у нас начинает пробуждаться какой-то диалогизм в отношениях между властью и обществом. Пока что на уровне местном, но, думает, дойдет и до центральной власти. Это нормальная реакция, ответ на то, что было загнано под спуд, под ковер", – подытожил Рудяков. 

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