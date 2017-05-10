Кость Бондаренко: смею задать неудобные вопросы по декоммунизации

РИА Новости Украина

Декоммунизация по-прежнему шагает по стране, правда, уже не так уверенно. О сопутст-вующих процессу декоммуназиции моментах на своей странице в Facebook порассуждал историк и политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Сегодня было время и вдохновение, чтобы еще раз — очень внима-тельно — перечитать Закон Украины "Об осуждении коммунистиче-ского и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятый 14 июля 2015 года. И сразу же возникло несколько вопросов.

1. Среди социалистических республик, символика которых запрещена (Албания, Румыния, Германская Демократическая Республика, Венгрия, Югославия, Болгария, Чехословакия) не упоминается Польша. А почему сделано такое исключение? И значит ли это, что герб Польской Народной Республики (орел без короны) можно свободно использовать на территории Украины? Я уже не говорю о символике Монголии, которая также изменилась по сравнению с временами "народной демократии"?

2. Запрещено использовать флаг и герб нацистской Германии 1939-1945 годов. Значит ли это, что можно использовать флаг и герб Германии, которые были актуальными, скажем, по состоянию 1937 года? Или на 1936?

3. Очевидно, в Украине можно свободно использовать символику фа-шистской Италии, фалангистской Испании, хорватских усташей, словацких глинковцев, бельгийских рексистов Дегреля, румынской "Железной гвардии", британских фашистов Освальда Мосли, французских "Огненных Крестов", венгерских салашистов и режима Салазара в Португалии? Об их запрете в законе речь не идет.

Как говорил Бертольд Брехт (его, кажется, еще не декоммунизировали — как лауреата Сталинской премии?), "Как много историй! Как много вопросов!" — написал Бондаренко.

Напомним, в мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Однако георгиевские ленты под действие этого закона не подпадают.

Также институт национальной памяти разработал законопроект о государственных праздниках, в случае его одобрения парламентом День Победы 9 мая не будет выходным днем.