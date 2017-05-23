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    Общество

    Верховная Рада переименовала Мукачево

    (обновлено: )32701
    Переименование было инициировано жителями города "в связи с необходимостью исправления ошибки, которая имела место при присвоении названия городу после включения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР".
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА новости Украина. Верховная Рада приняла постановление "О переименовании города Мукачеве Закарпатской области", сообщает УНИАН.

    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как стало известно, за данное решение проголосовали 234 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

    Постановлением город Мукачеве (укр.) переименован в город Мукачево.

    В пояснительной записке к постановлению сказано, что переименование инициировано жителями города "в связи с необходимостью исправления ошибки, которая имела место при присвоении названия городу после включения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР".

    Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения городского совета о возвращении прежних названий декоммунизированным улицам. 

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