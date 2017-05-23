Верховная Рада переименовала Мукачево

КИЕВ, 23 мая — РИА новости Украина. Верховная Рада приняла постановление "О переименовании города Мукачеве Закарпатской области", сообщает УНИАН.

Как стало известно, за данное решение проголосовали 234 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением город Мукачеве (укр.) переименован в город Мукачево.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что переименование инициировано жителями города "в связи с необходимостью исправления ошибки, которая имела место при присвоении названия городу после включения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР".

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения городского совета о возвращении прежних названий декоммунизированным улицам.