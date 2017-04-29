Мэр Одессы остановил переименование улиц

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения городского совета о возвращении прежних названий декоммунизированным улицам. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение городской голова подписал сегодня, 29 апреля.

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"Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы", — сообщили в мэрии, передает УНИАН.

Отмечается, что данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии горсовета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что мэр Одессы Геннадий Труханов ветирует скандальное решение городского совета о возвращении ранее "декоммунизированным" улицам прежних названий.