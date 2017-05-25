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    Киев

    Железнодорожную станцию "Киев-Московский" переименовали в "Киев-Демеевский"

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (153)

    (обновлено: )310
    В "Укрзализныце" сообщили, что станция "Киев-Октябрьский" переименована в Гришки, "Киев-Московский" в "Киев-Демеевский", "Щорс" в "Сновск". Соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов.
    Ж/д станция Киев-Демеевский
    flackelf.livejournal.com

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") переименовала станцию "Киев-Московский" в "Киев-Демеевский", сообщает пресс-служба госкомпании.

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    "Принято решение о переименовании ряда станций юго-западной железной дороги", — говорится в сообщении.

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    В частности, станция "Киев-Октябрьский" переименована в Гришки, "Киев-Московский" в "Киев-Демеевский", "Щорс" в "Сновск". Как отмечается, соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов"", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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