Железнодорожную станцию "Киев-Московский" переименовали в "Киев-Демеевский"

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") переименовала станцию "Киев-Московский" в "Киев-Демеевский", сообщает пресс-служба госкомпании.

"Принято решение о переименовании ряда станций юго-западной железной дороги", — говорится в сообщении.

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В частности, станция "Киев-Октябрьский" переименована в Гришки, "Киев-Московский" в "Киев-Демеевский", "Щорс" в "Сновск". Как отмечается, соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов"", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.