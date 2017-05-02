наверх
02.05.201721:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Институте нацпамяти назвали главную цель декоммунизации

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (138)

    (обновлено: )15805
    Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявил, что главной целью декоммунизации должно стать "изменение сознания" народа. По его словам, цель была сформирована еще в 1996 и 2006 годах в резолюциях ПАСЕ.
    Телеканал ZIK/Youtube

    "Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания", — отметил юрист в эфире Zik.

    Рябенко также подчеркнул, что переименование улиц в качестве "устранения зримых маркеров тоталитарного режима" является только одним из этапов, которые предстоит пройти стране.

    Читайте также: Размышления о декоммунизации в Украине и деленинизации в России

    В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    Локация Евровидения EuroClub в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Дмитрий Певцов. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ