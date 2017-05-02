В Институте нацпамяти назвали главную цель декоммунизации

"Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания", — отметил юрист в эфире Zik.

Рябенко также подчеркнул, что переименование улиц в качестве "устранения зримых маркеров тоталитарного режима" является только одним из этапов, которые предстоит пройти стране.

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В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.