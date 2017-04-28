Одесса, отмена декоммунизации: радость людей и ожидание судов

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Депутаты Одесского городского совета отменили проведенную Михаилом Саакашвили декоммунизацию улиц. Это предложение было внесено в повестку дня сессии с голоса, а список новых названий некоторым депутатам даже не раздали, поэтому они были вынуждены голосовать вслепую.

Аргументация "за" отмену декоммунизации заключается в том, что некоторых улиц, переименованных при Саакашвили, вообще не существует, а названия других якобы к тому времени уже были декоммунизированы по инициативе топонимической комиссии горсовета.

Теперь как минимум 56 топонимических объектов были переименованы в соответствии с прошлогодними рекомендациями историко-топонимической комиссии, которые дважды выносили на общественные слушания. С карты города, в частности, исчезли переулки, переименованные в честь погибших в зоне АТО жителей Одесской области, а проспект Небесной сотни снова переименовали в Маршала Жукова. Исчезла с карты Одессы и улица Романа Шухевича (бывшая Ярослава Галана) – теперь она называется Защитников Отечества.

Более подробно об инициативе одесских депутатов сообщил спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Почему депутаты решили отменить эту декоммунизацию? И как аргументировали то, что так внезапно, с голоса возникло это постановление?

– Дело в том, что об отмене этих названий шла речь еще с самого начала, с того момента, как Михаел Саакашвили распорядился сделать эту декоммунизацию. Дело в том, что новые названия у многих вызвали недоумение.

Во-первых, некоторые названия просто были взяты как будто из потолка. Люди не понимали, откуда такие вот новые названия, откуда вообще они появились, и очень многие были не согласны. И для некоторых было по-настоящему шоком то, что, в частности, проспект Маршала Жукова, одна из больших артерий города, который все знают, и все привыкли к этому названию, переименовали вот так неожиданно, еще и в такое неоднозначное для одесситов название – Небесной сотни. И также некоторые улицы, такие как улицы Гайдара, улица Валентины Терешковой, космонавтки, которые также были переименованы, сейчас вернулись прежние названия.

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Одесситы очень рады, что это так произошло, потому что в течение того всего времени, с момента переименования Саакашвили шли постоянно разговоры, были недовольства у многих людей. И в принципе, все шло к тому, что рано или поздно все-таки нужно в этом вопросе разобраться и внести некую ясность, и привести названия в соответствие к тем, которые более в городе созвучны и привычны людям. Потому что многие названия, действительно, вызывали вопросы, довольно большие вопросы.

Сейчас, когда это произошло, думаю, что больше будет сторонников уже у новых названий улиц. Но уже есть люди, которые недовольны новым переименованием. В частности, ВО "Свобода" заявила о том, что то, что те улицы, которые уже были названы именами героев АТО и теперь отменены, что так неправильно, что они будут это оспаривать, и уже собираются подавать соответствующее заявление об отмене решения горсовета.

Оспаривать в суде?

– Возможно, это будет не в суде. Возможно, будет попытка вынести снова это на сессию городского совета. Утвержденные вчера названия тоже не окончательны, и еще будут вестись некоторые прения по этому поводу. То есть возможны еще какие-то изменения.

Когда в прошлый раз переименовывали улицы, успели после этого таблички повесить с новыми названиями?

– Это произошло выборочно. Причем, что интересно, в основном на тех улицах, с которыми не согласны, с новыми названиями. Там эти названия почти что и не появились. А на тех улицах, где люди более-менее были согласны с тем, как Михеил Саакашвили переименовал, там начали появляться таблички, правда, не в массовом порядке, местами. И есть такие дома, где висят даже по две таблички – и старое название, и новое до сих пор осталось.

А новый губернатор как-то отреагировал на такое решение Одесского горсовета, учитывая, что фактически отменили решение прошлого губернатора?

– Пока что от него никаких заявлений не поступало. Но мы знаем, что бывший губернатор был довольно одиозным человеком, пытался всячески войти в историю, поэтому это решение, эта инициатива была от него также неожиданной.

Вот в мае прошлого года он, по сути, взял на себя инициативу, и сам, при бездействии городского совета в этом вопросе, просто взял и распорядился. Нынешний губернатор Максим Степанов пока что заявлений таких не делал, и пока что мы не знаем, вмешается ли он в этот процесс.

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