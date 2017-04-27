наверх
27.04.201720:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцмедиа обсуждали, как мы Одессу неудачно декоммунизировали

    Тема:

    На металлолом. Украина против советских памятников (682)

    (обновлено: )223
    Одесский горсовет вернул старые названия ряду улиц, которые переименовали в рамках декоммунизации. Однако такое решение пришлось далеко не всем по вкусу, некоторые поговаривают о срыве процесса и ответственности… А что же об этом пишут в соцсетях?
    Одесский горсовет
    dumskaya.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Одесситы решили повернуть время вспять: 26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Михаилом Саакашвили. Одессе вернули улицу 25-й Чапаевской дивизии, улицу и переулок Бабушкина, улицу Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и другие.

    Однако уже на следующий день одесская история получила весьма неожиданное скандальное продолжение. Решением горсовета не доволен губернатор области Максим Степанов, назвавший это событие не иначе, как "провокацией". И это еще не все. Незаконным считает решение горсовета директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. К тому же прокуратура Одесской области уже открыла уголовное производство по факту принятия решения о переименовании улиц.

    Да и в соцсетях творится полная неразбериха: "Одесский горсовет отменил переименования улиц, вернув им советские имена палачей"; "Я конечно надеялся, что горсовет сможет преодолеть нацистские фантазии грузинского вора, но, положа руку на сердце, не до конца верил. Рад обмануться в своем неверии". "На моей памяти уже столько раз переименовывали туда-сюда эти многострадальные улицы, что это уже за гранью понимания… Может вообще электронные табло поставить вместо адресных табличек и менять названия, скажем, по пятницам? И конкурсы проводить: "Угадай, как сегодня называется эта улица?" - Пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот 11
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Искандер Хисамов
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?