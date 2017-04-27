Прокуратура Одессы возбудила дело из-за переименования улиц

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело после принятия городским советом решения вернуть советские названия улицам и переулкам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов")", — сообщает прокуратура.

Напомним, Одесский городской совет в среду утвердил перечень улиц, названия которых подлежат новому переименованию. Утвержденный список является "ответом на распоряжение Саакашвили о переименовании улиц".

В мае минувшего года Михаил Саакашвили, который на тот момент возглавлял ОГА, своим распоряжением переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев Небесной сотни, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.