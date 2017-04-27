"Декоммунизационый рейд". В Харькове разбили две мемориальные доски

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные разбили мемориальные доски Степану Халтурину и Матвею Муранову, установленные в Харькове, сообщается на странице организации "Сокол" в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 27 апреля.

Читайте также: Декоммунизация, совесть и здравый смысл. При чем здесь Ватутин?

"Неизвестными патриотами был проведен декоммунизационый рейд, в ходе которого были демонтированы доски Халтурину и Муранову", — сказано в сообщении.

Местное издание "Объектив" со ссылкой на полицию сообщает, что по поводу произошедшего в правоохранительные органы никто не обращался.

facebook.com/sokilkharkiv Разбитая мемориальная доска Матвею Муранову в Харькове

Матвей Муранов — российский революционер, советский партийный и государственный деятель.

Степан Халтурин — русский рабочий, революционер, осуществивший террористический акт в Зимнем дворце (1880). Организатор "Северно-русского рабочего союза".

Ранее в Одессе с трудом и разрушениями была демонтирована мемориальная доска большевистскому командиру, участнику Гражданской войны Григорию Котовскому.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.