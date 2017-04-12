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    Политика

    Кириленко предлагает декоммунизировать День космонавтики

    (обновлено: )681120
    По мнению Вячеслава Кириленко, президент должен определить Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории – например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 апр — РИа Новости Украина. В Украине необходимо перенести День космонавтики с 12 апреля на другую дату – например, на 19 ноября, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на заседании Кабинета министров в среду.

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    В ходе заседания Кабмина на эту тему возникла дискуссия между Кириленко  и министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко.

    "Первый космонавт СССР – Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости – Леонид Каденюк. Сергей Павлович Королёв – это выдающийся украинец, сомнений нет, но мы должны переориентировать все наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины. Потому если у нас сегодня все еще День космонавтики – советской, по сути, мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате, так как он это сделал с Днем защитника отчизны, какой-то воображаемой и условной, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", – цитирует Кириленко "Украинская правда".

    Зубко уточнил: "Дело в том, что есть указ президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине".

    "Вот я и говорю, что мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории – например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, Героя Украины и нашего современника! Мы должны наших современников чтить и себя уважать", – продолжил Кириленко.

    Цветы. Архивное фото
    Украинское фото
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    Зубко добавил: "Сергей Павлович Королёв – это наш, практически гражданин Украины". Кириленко ответил: "Я об этом и сказал".

    "Господин Павел (Петренко) упоминал о декоммунизации… но мы все на пути куда более сложного и даже более важного процесса, который называется деколонизация", – заявил Кириленко.

    "И то, что предложил министр Петренко, – настоящая, очень мощная юридическая деколонизация. Потому что любое упоминание в нашем действующем законодательстве о СССР, УССР и тому подобном – это упоминание о том агрессоре, который сейчас топчет своими сапогами нашу территорию", – сказал он.

    "И эту деколонизацию вместе с капитальным ремонтом всей страны и всеми реформами нам надо неустанно и безжалостно проводить. Потому что если мы этого не сделаем, за нас этого не сделает никто", – добавил Кириленко.

    Он также призвал членов Кабмина и народных депутатов поддержать эту идею.  

    Со своей стороны, Зубко подчеркнул, что необходима поддержка Министерства финансов изменений в законодательстве относительно декоммунизации.

    Ранее сообщалось, что проспект Победы в Киеве намерены переименовать в Брест-Литовский. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Киевсовета. В документе также говорится, что цель принятия решения — возвращение исторического названия проспекту.

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