Кириленко предлагает декоммунизировать День космонавтики

КИЕВ, 12 апр — РИа Новости Украина. В Украине необходимо перенести День космонавтики с 12 апреля на другую дату – например, на 19 ноября, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на заседании Кабинета министров в среду.

В ходе заседания Кабмина на эту тему возникла дискуссия между Кириленко и министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко.

"Первый космонавт СССР – Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости – Леонид Каденюк. Сергей Павлович Королёв – это выдающийся украинец, сомнений нет, но мы должны переориентировать все наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины. Потому если у нас сегодня все еще День космонавтики – советской, по сути, мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате, так как он это сделал с Днем защитника отчизны, какой-то воображаемой и условной, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", – цитирует Кириленко "Украинская правда".

Зубко уточнил: "Дело в том, что есть указ президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине".

"Вот я и говорю, что мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории – например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, Героя Украины и нашего современника! Мы должны наших современников чтить и себя уважать", – продолжил Кириленко.

Зубко добавил: "Сергей Павлович Королёв – это наш, практически гражданин Украины". Кириленко ответил: "Я об этом и сказал".

"Господин Павел (Петренко) упоминал о декоммунизации… но мы все на пути куда более сложного и даже более важного процесса, который называется деколонизация", – заявил Кириленко.

"И то, что предложил министр Петренко, – настоящая, очень мощная юридическая деколонизация. Потому что любое упоминание в нашем действующем законодательстве о СССР, УССР и тому подобном – это упоминание о том агрессоре, который сейчас топчет своими сапогами нашу территорию", – сказал он.

"И эту деколонизацию вместе с капитальным ремонтом всей страны и всеми реформами нам надо неустанно и безжалостно проводить. Потому что если мы этого не сделаем, за нас этого не сделает никто", – добавил Кириленко.

Он также призвал членов Кабмина и народных депутатов поддержать эту идею.

Со своей стороны, Зубко подчеркнул, что необходима поддержка Министерства финансов изменений в законодательстве относительно декоммунизации.

Ранее сообщалось, что проспект Победы в Киеве намерены переименовать в Брест-Литовский. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Киевсовета. В документе также говорится, что цель принятия решения — возвращение исторического названия проспекту.