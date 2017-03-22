Конь без ноги, Ленин без головы. От декоммунизации до скандала один шаг

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

А конь без ноги

Во вторник неизвестные повредили памятник Николаю Щорсу в центре Киева. Конь, который является частью памятника Щорсу на бульваре Шевченко, лишился части ноги.

Власти расценили это как акт вандализма. "Варварски повредили памятник Щорсу, который должны были перенести еще год назад. Еще на прошлой неделе обратился в министерство культуры сообщить, какие действия они планируют предпринять, чтобы окончательно перенести памятник национального значения в рамках декоммунизации. Похоже, правоохранители не способны спасти памятники культуры. Бездействие приведет к окончательному уничтожению качественного произведения искусства", — заявил секретарь комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Александр Поживанов.

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Напомним, националисты собирались снести памятник 24 августа 2016 года. Накануне Дня Независимости Щорса оградили лесами, но десятки полицейских встали на защиту памятника.

Киевские власти заявили, что памятник Щорсу в Киеве демонтируют лишь после того, как Министерство культуры исключит его из перечня объектов культурного наследия. Демонтаж монумента был запланирован на конец августа, однако памятник просто завесили полотнищем цвета флага Украины.

Памятник Щорсу не раз становился объектом вандализма. Так, ночью 10 апреля 2008 года он был подорван — в результате был отбит фрагмент гранитного памятника величиной 50х50 сантиметров.

Ночью 4 марта 2010 года неизвестные написали на постаменте белой краской имя и фамилию националиста Евгения Коновальца.

Самые громкие сносы

Самый громкий снос постамента произошел в Киеве 8 декабря 2013 года во время Майдана. Тогда неизвестные люди в масках снесли памятник Ленину, установленный на Бессарабской площади. Ответственность за снос памятника взяла на себя партия ВО "Свобода". Столичная милиция начала уголовное производство по статье "массовые беспорядки".

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Гранитный Ленин на Бессарабке считался центральным символом коммунистов. Его установили в декабре 1946 года. А до этого, в 1939-ом, он побывал в Нью-Йорке на всемирной выставке. На скульптуру размером 3,45 метров пошло почти семь тонн кварцита из Карелии. Из такого же материала строили Мавзолей в Москве.

В сентябре 2014 года в Харькове был разрушен самый большой в Украине памятник Ленину после митинга "Харьков — это Украина". Вначале активисты подключили через дизельный генератор перфоратор и высверлили на постаменте надпись "Слава Украине!", а затем начали пилить монумент с помощью болгарок.

Активисты пытались демонтировать монумент в течение двух с половиной часов. Первая попытка его завалить оказалась неудачной, оборвался один из тросов, которым митингующие его тянули. Сообщалось, что в ходе демонтажа пострадал один из активистов.

Тогда милиция открыла уголовное дело против активистов. Однако позже глава МВД Арсен Аваков распорядился прекратить уголовное дело.

В середине марта 2016 года в Запорожье был снесен самый большой из остававшихся в стране памятников Ленину. Памятник Ленину сносили больше суток и за это время он даже успел "завести" себе аккаунт в Twitter.

Демонтаж с самого начала сопровождался скандалами. У монумента выясняли отношения сторонники и противники сноса. Кроме того, недалеко от памятника под одним из деревьев в парке обнаружили бутылку с коктейлем Молотова и неизвестным веществом.

Масла в огонь подлили и активисты Майдана, следящие за демонтажем и в итоге заявившие, что не отпустят рабочих домой, пока Ильич не падет.

После 29 часов с начала демонтажа памятник коммунистическому вождю наконец-то снесли.

17 мая 2016 года коммунальщикам не удалось снести в Одессе последний в городе памятник Владимиру Ленину в Савицком парке. Сообщалось, что рабочие не справились с миссией по вине немецкого клея, которым скрепили бетонные блоки после переезда Ленина с Куликова поля. По другой версии, коммунальщикам не понравилась активность местных жителей и они решили перенести демонтаж на темное время суток.

Отметим, памятник удалось демонтировать лишь со второго раза — 29 мая его отвезли в музей под открытым небом.

По материалам из открытых источников интернет